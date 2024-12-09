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Philips support

Hur sätter jag fast tillbehör på Philips OneBlade?

Nedan hittar du information om hur du sätter fast och tar bort kammar, skydd och andra tillbehör på och från Philips OneBlade.

Bra att veta: Tekniker för att fästa och ta bort kammar och skydd är desamma oavsett vilken OneBlade-modell du har (inklusive varianter som inte visas i bilden nedan).

Hur sätter jag fast tillbehör på Philips OneBlade?

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP1424/65 , QP2734/23 , QP2834/23 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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