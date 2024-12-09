Hur sätter jag fast tillbehör på Philips OneBlade?

OneBlade Intimate-blad har ett monterat hudskydd, så att du skyddar känsliga områden från skärsår under rakningen. Dessutom finns en kam/ett skydd till OneBlade Intimate, så att du snabbt och enkelt kan trimma kroppshår.



I videon nedan visas hur du fäster OneBlade Intimate-bladet och -kroppskammen.

Kompatibilitet: OneBlade Intimate-blad är kompatibla med alla OneBlade-modeller. Kroppskammen som visas i videon nedan är utformad för att passa hudskyddet och är därför endast kompatibel med OneBlade Intimate-blad.