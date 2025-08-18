När ska jag byta rakblad på min Philips OneBlade?

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Kontrollera slitageindikatorn på OneBlade för att avgöra när rakbladet ska bytas. När bytessymbolen syns tydligt är det dags att byta rakblad. Varje blad bör i genomsnitt vara i ungefär fyra månader, men detta kan variera beroende på din rutin.
Du kan även följa rakbladets skick i Philips OneBlade-appen.
Tips! OneBlade Intimate-rakblad kan skilja sig från riktlinjerna nedan eftersom hudskyddet kan förhindra att bytessymbolen blir synlig. Varje rakblad är utformat för att vara i ungefär fyra månader, men det varierar beroende på dina rutiner och du bör byta ut rakbladet om du märker att prestandan har försämrats under den här tiden.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP1924/20 , QP1924/24 , QP1424/65 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Kan jag använda min Philips OneBlade för våt- och torrakning?
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