Hur avkalkar jag min klädsteamer/allt-i-ett-lösning från Philips?

Nedanstående information gäller endast för: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000-serien (GC800, GC801, GC810).



Obs! Steamern bör avkalkas ungefär en gång i månaden. Avkalka oftare om vattnet är hårt där du bor.

Koppla ur apparaten och låt den svalna helt (minst en timme). Ta bort skyddet som är märkt med De-Calc. Håll den över vasken, ta bort gummiproppen och skaka sedan försiktigt så att vatten och kalk rinner ut. Sätt tillbaka proppen och skyddet. Upprepa den här proceduren en gång i månaden, eller oftare vid behov.

Viktigt! Häll inte parfymerat vatten, vinäger, avkalkningsmedel eller kemikalier i steamern.