Hur avkalkar jag min klädsteamer/allt-i-ett-lösning från Philips?

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Läs artikeln nedan för att hitta modellen för din klädsteamer/allt-i-ett-lösning från Philips och rätt avkalkningsrutin.
Handhållen steamer:
För att hitta din modell av Philips handhållna steamer och rätt avkalkningsrutin nedan kan du läsa i användarhandboken eller se modellnumret under vattenbehållaren, på handtagets baksida eller under ånghuvudet (se bild A och B). Exempel på modellnummer är: STH7030/10, GC801/10.
Stående steamer:
För att hitta din modell av Philips stående steamer och rätt avkalkningsrutin nedan kan du läsa i användarhandboken eller se modellnumret under basdelen på den stående steamern (se bild C). Exempel på modellnummer är: STE3170/80, GC482/27.
Med tiden kan det bildas kalkavlagringar i apparaten. Ju hårdare vattnet i ditt område är, desto snabbare ansamlas och hårdnar kalkpartiklarna. Om du avkalkar Philips-steamern varje eller varannan månad kan du förhindra bruna fläckar, brunt vatten och läckage. Regelbunden rengöring håller ångutsläppet i toppskick och förlänger apparatens livslängd.
Nedanstående information gäller endast för: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000-serien (GC800, GC801, GC810).
Obs! Steamern bör avkalkas ungefär en gång i månaden. Avkalka oftare om vattnet är hårt där du bor.
Nedanstående information gäller endast för: 7000-serien (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Obs! Om du använder steamern regelbundet bör du avkalka apparaten ungefär en gång i månaden. Avkalka oftare om vattnet är hårt där du bor.
Nedanstående information gäller endast för: All-in-One 8600-serien (AIS8540) | All-in-One 8000-serien (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618).
Tack vare Philips patenterade motordesign behöver du inte avkalka apparaten. Kalkavlagringarna flagar automatiskt och förvaras internt i apparatens bas. Vi har utformat det här utrymmet särskilt för att lagra kalkavlagringar så att inga ytterligare åtgärder från dig krävs.
Du kan ånga så mycket du vill med vanligt kranvatten, eller destillerat/avmineraliserat vatten om du bor i ett område med hårt vatten (du kan även använda 50 % avmineraliserat vatten blandat med kranvatten).
Nedanstående information gäller endast för: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Nedanstående information gäller endast för: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x och GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), 3000-serien (STE31xx).
Nedanstående information gäller endast för: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Obs! Om du använder steamern regelbundet bör du avkalka den varannan vecka.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC363/30R1 , GC527/20R1 , GC800/80R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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