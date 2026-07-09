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Philips support

Kan jag använda vilken USB-kontaktadapter som helst för att ladda Philips OneBlade?

Nej, endast USB-adaptrar som uppfyller vissa specifikationer bör användas för att ansluta Philips OneBlade till eluttaget/vägguttaget. Om du använder fel typ av adapter kan enheten skadas.

Se informationen nedan för mer information.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP1924/24 , QP1424/65 , QP2734/30 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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