Kan jag använda vilken USB-kontaktadapter som helst för att ladda Philips OneBlade?
Nej, endast USB-adaptrar som uppfyller vissa specifikationer bör användas för att ansluta Philips OneBlade till eluttaget/vägguttaget. Om du använder fel typ av adapter kan enheten skadas.
Se informationen nedan för mer information.
Se till att USB-adaptern uppfyller följande specifikationer för att ladda OneBlade på ett säkert och effektivt sätt:
Inspänning: 100–240 V.
Utspänning: 5 V.
Utgående effekt: 1 A eller högre.
Om du tänker ladda OneBlade i en miljö med mycket fukt eller hög luftfuktighet (till exempel i ett badrum) ska du alltid använda en stänkskyddsklassad (IPX4*) adapter.
Dessa specifikationer finns tryckta på själva adaptern (se exemplet nedan) eller i den dokumentation som du fick när du köpte adaptern.
* Tips: X i IPX4 är en platshållare och en annan siffra kan visas på dess plats (t.ex. IP24 eller IP44) i beskrivningen av en adapter. Så länge den andra siffran efter ”IP” är ”4” klassificeras adaptern som stänksäker.
Ja, du kan köpa en lämplig adapter direkt från Philips. Tillgängligheten varierar beroende på var du befinner dig: