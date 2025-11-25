Hur förhindrar jag att mjölk spills ut från min Philips Avent-bröstpump för handsfreeanvändning?

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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Bröstpumpen kan spilla mjölk på grund av felaktig montering av brösttratten och koppen. Anslutningen mellan brösttratten och koppen måste vara helt försluten och stängd.
Under monteringen ska du se till att brösttrattens kant helt täcker uppsamlingskoppens kant.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCD553/11 , SCF439/01 , SCF531/11 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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