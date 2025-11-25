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Philips support

Hur förhindrar jag att mjölk spills ut från min Philips Avent-bröstpump för handsfreeanvändning?

Bröstpumpen kan spilla mjölk på grund av felaktig montering av brösttratten och koppen. Anslutningen mellan brösttratten och koppen måste vara helt försluten och stängd.

Under monteringen ska du se till att brösttrattens kant helt täcker uppsamlingskoppens kant.

Hur förhindrar jag att mjölk spills ut från min Philips Avent-bröstpump för handsfreeanvändning?

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCD553/11 , SCF439/01 , SCF531/11 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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