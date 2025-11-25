Philips support Hur förhindrar jag att mjölk spills ut från min Philips Avent-bröstpump för handsfreeanvändning?

Bröstpumpen kan spilla mjölk på grund av felaktig montering av brösttratten och koppen. Anslutningen mellan brösttratten och koppen måste vara helt försluten och stängd.

Under monteringen ska du se till att brösttrattens kant helt täcker uppsamlingskoppens kant.

Bilderna nedan visar vad du ska hålla utkik efter och vad du ska undvika: Så här sätter du ihop Philips Avent-bröstpumpen för handsfreeanvändning Titta på en kort video om hur du sätter ihop din Philips Avent-bröstpump för handsfreeanvändning. Så här häller du över mjölken i en annan behållare För att undvika läckage när du häller över bröstmjölken från uppsamlingskoppen till en annan behållare ska du inte ta bort brösttratten från koppen. Brösttratten har en hällpip upptill. Använd den för att tömma koppen helt när du häller över mjölk i en annan behållare eller en förvaringspåse för bröstmjölk.