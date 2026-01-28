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X-tremeVision Pro150Prestanda och livslängd

12972XVPB1

3.8

| (296) Recensioner

Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet

Philips X-tremeVision Pro150 kombinerar fantastisk ljusstyrka med en livslängd som tidigare inte varit tillgänglig i en lampa med sådana prestanda. Den ger utmärkt sikt som ser till att du och dina nära och kära blir ännu säkrare på vägen.

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Den bästa kombinationen av höga prestanda och lång livslängd

Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet

  • Typ av lampa: H7

  • 12 V, 55 W

  • Upp till 150 % starkare ljus

  • Upp till 450 tim

  • Antal lampor: 1

Se mer för att köra säkert

Se mer för att köra säkert

Med Philips X-tremeVision Pro150 får du upp till 150 % starkare ljus¹. Kör hem till dina nära och kära i vetskap om att du kan se tydligt även i mörker och dåligt väder. Avancerad glödtrådsdesign ger större precision och luminans för bättre belysning av vägen, medan den nya kvartsglastekniken Diamond Precision garanterar mer ljusstyrka.

Upp till 450 timmars användning från en högpresterande lampa³

Upp till 450 timmars användning från en högpresterande lampa³

Den nya produktionstekniken för Philips Diamond Precision-kvartsglas ökar ljusflödet och ger större tålighet mot termisk chock och tryck. En skräddarsydd sammansättning av ädelgaser skyddar glödtråden ytterligare mot slitage. Det innebär mer ljusstyrka och längre livslängd på upp till 450 timmar³, vilket antagligen är det längsta någonsin från en sådan kraftfull lampa.

Ge dig själv mer tid att upptäcka och undvika faror

Ge dig själv mer tid att upptäcka och undvika faror

Eftersom ljuskäglan på Philips X-tremeVision Pro150 når upp till 70 meter längre² framför dig på vägen ökar den din förmåga att reagera på potentiella faror. Ett ökat säkerhetsavstånd innebär säkrare körning för dig och dina passagerare.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

296

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Datum för användning 2025-07-28

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Datum för användning 2025-07-28

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Datum för användning 2024-11-01

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Datum för användning 2024-11-01

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Datum för användning 2025-10-28

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Datum för användning 2025-10-28

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Ansvarsfriskrivningar

  1. 1 Ljusstyrka jämfört med lägsta lagstadgade standard.

  2. 2 Ytterligare säkerhetsavstånd jämförde käglans längd med härledd minimilängd enligt ECE-förordningen, baserat på 1 lux. Längsta avstånd från bilen.

  3. 3 Gäller vid användning av halvljus, skiljer sig åt vid användning av dimljus