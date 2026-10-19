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Utgått

X-tremeUltinon LED gen2signallampa för bil

11067XUWX2

Bättre ljus och snyggare design

Byt till de starka backljusen Philips X-tremeUltinon LED gen2 T16 [~W16W] för säker och modern körning. De är ljusstarka, exakta och snygga så att du kan signalera säkert – och med stil.

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Starkt, tåligt och levande LED-signalljus

Bättre ljus och snyggare design

  • LED-T16 [~W16W]

  • Antal lampor: 2

  • 12 V, 6 000 K, dagsljuseffekt

  • Avancerat bilsystem

Signalera din avsikt med starkare belysning

Att signalera bilens avsedda rörelser är livsviktigt för din säkerhet. För att undvika kollisioner måste andra människor veta vad du tänker göra. Och behovet av starkt och levande signalljus är ännu viktigare när dåligt väder försämrar sikten. Signallamporna Philips X-tremeUltinon LED gen2 ger en dagsljusliknade effekt och upp till 6 000 K för backljus och positionslyktor. Med intensivare färger för blinkers och bromsljus som tänds direkt och ger ett jämnt och välriktat ljus får andra förare mer tid på sig att reagera på dina rörelser.

Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil

Trots att det främsta syftet med ytterbelysning är att hjälpa dig att se och att synas finns det ingen anledning till att inte se bra ut samtidigt. Om du vill uppgradera din stil, utan att köpa en nyare bil, är det en bra idé att byta ut din ytterbelysning mot LED-lampor. Uppgradera din ytterbelysning med mer intensivt röd för bromsljusen, levande gult för körriktningsvisarna och klart vitt ljus för positionslyktor och backlamporna. Din bil representerar dig – så visa din stil med Philips LED-signalljus.

Dagsljuseffekt på 6 000 K förbättrar sikten vid backning

När du backar en bil är sikten begränsad. Eftersom du sitter ned kan du inte se alla vinklar samtidigt. Att backa i mörkret är ännu mer förrädiskt. Så det är inte så överraskande att olyckor är vanliga vid backning. Philips LED-backljus ger en kraftfull dagsljuseffekt och upp till 6 000 K, och lyser upp området precis bakom bilen bättre. Och ju mer du kan se, desto säkrare är du.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.