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12258LLECOS2
Kör försiktigt
Är du trött på att byta lampor till stålkastarna hela tiden? Philips LongLife EcoVision håller längre än en billampa och är det främsta alternativet för förare som vill minska på underhållsarbetet.
Typ av lampa: H1
12 V, 55 W
Lång livslängd, färre byten
Mycket tålig lampa
Antal lampor: 2
I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.
Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda
Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips Automotive-erbjudandet inkluderar alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.
3.8
av 5
296
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Datum för användning 2025-07-28
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Datum för användning 2025-07-28
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Datum för användning 2024-11-01
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Datum för användning 2024-11-01
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Datum för användning 2025-10-28
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Datum för användning 2025-10-28