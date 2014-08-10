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Utgått
Få en ny stil med belysning
Med ColorVision kan du ge en effekt i din stårlkastaroptik i blått, grönt, gult eller lila. De här innovativa, färgade billamporna är godkända för användning i trafiken, så att du kan anpassa körningen samtidigt som ljuset på vägen är vitt.
Typ av lampa: H4
2-pack
12 V, 60/55 W
Tack vare en speciell beläggning på lamporna kan du med Philips ColorVision sätta färg på bilbelysningen i enlighet med europeiska regler. Du kan göra åkturen mer personlig samtidigt som bilen avger ett säkert, vitt ljus.
För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till www.philips.com/automotive
Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.
4.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
franske54
10/08/2014
Nederland
heel apart produkt voor optimale veiligheid
heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
MINIpoisonivy
16/07/2014
Nederland
De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen
We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp