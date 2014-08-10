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Utgått

ColorVisionGrön strålkastarlampa för bil

12342CVPGS2

4

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Få en ny stil med belysning

Med ColorVision kan du ge en effekt i din stårlkastaroptik i blått, grönt, gult eller lila. De här innovativa, färgade billamporna är godkända för användning i trafiken, så att du kan anpassa körningen samtidigt som ljuset på vägen är vitt.

Visa alla fördelar

Sätt lite färg på tillvaron

Få en ny stil med belysning

  • Typ av lampa: H4

  • 2-pack

  • 12 V, 60/55 W

En ny beläggningsteknik förvandlar ljus till färg

En ny beläggningsteknik förvandlar ljus till färg

Tack vare en speciell beläggning på lamporna kan du med Philips ColorVision sätta färg på bilbelysningen i enlighet med europeiska regler. Du kan göra åkturen mer personlig samtidigt som bilen avger ett säkert, vitt ljus.

Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7

Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7

För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till www.philips.com/automotive

Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila

Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila

Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

10/08/2014

Nederland

Nederland

heel apart produkt voor optimale veiligheid

heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen

We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

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