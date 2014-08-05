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Utgått
Typ av lampa: H4
2-pack
12 V, 60/55 W
För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till www.philips.com/automotive
Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.
ColorVision-lamporna följer alla ECE-regler och levereras med ett certifieringskort för att bevisa att de är godkända för användning i trafiken. Ha alltid med dig det i bilen.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Mireille0
05/08/2014
Nederland
Dit product geeft een subtiele kleur en veel beter zicht.
De lampen geven een subtiele gele/warme gloed, en het licht is veel helderder dan mijn oude verlichting! Daardoor heb je in de auto vele beter zicht, zonder daarbij de tegenliggers te verblinden. Ik gebruik de lampen in mijn Volkswagen Polo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp