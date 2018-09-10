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WhiteVision ultraVit stilren look

12342WVUSM

Snygg oemotståndlig stil

Philips WhiteVision ultra H4, med den senaste beläggningssammansättningen, ger 4 200 Kelvin. Detta är de vitaste godkända halogen-lamporna i vår portfolio och är ett perfekt val om du letar efter en snygg stil.

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De senaste lamporna med vitt ljus för din bil

Snygg oemotståndlig stil

  • Typ av lampa: H4

  • 12 V, 55/60 W, W5W-positionslampor medföljer

  • Upp till 60 % bättre sikt

  • Upp till 4 200 K

  • Antal glödlampor: 2 + 2

Skarpt vitt ljus på upp till 4 200 Kelvin¹

Skarpt vitt ljus på upp till 4 200 Kelvin¹

Med upp till 4 200 Kelvin¹ revolutionerar Philips WhiteVision ultra-strålkastarna din bils utseende med ett skarpt vitt ljus. Rätt val för en ljus och snygg körupplevelse!

Halogenuppgraderade strålkastare som ger en mycket snygg stil

Halogenuppgraderade strålkastare som ger en mycket snygg stil

Philips WhiteVision ultra är gjorda för förare som vill ha en uppgradering med en stil och ett utseende som påminner om LED-lampor men som kör ett fordon med halogenteknik. Tack vare den nya och avancerade beläggningen på glaset är WhiteVision ultra-lampor våra vitaste lampor som är godkända att användas i trafiken och ger ett fantastiskt ljus i strålkastarens reflektor.

Snygga och godkända strålkastare som ger en stilren look

Snygga och godkända strålkastare som ger en stilren look

WhiteVision ultra uppgraderade strålkastarlampor är ECE-certifierade för klart vitt ljus på vägen. Förare får en snygg stil och en lampa som är godkänd att användas i trafiken och som följer alla relevanta lagar. Den ger dig fantastisk sikt utan att kompromissa med säkerheten.

Tekniska specifikationer

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