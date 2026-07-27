Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.