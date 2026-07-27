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LongLife EcoVisionLängre hållbarhet

12496LLECOCP

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Är du trött på att byta lampor till stålkastarna hela tiden? Philips LongLife EcoVision håller längre än en billampa och är det främsta alternativet för förare som vill minska på underhållsarbetet.
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Längre livslängd, färre byten

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  • Typ av lampa: PY21W

  • 12 V, 21 W

  • Lång livslängd, färre byten

  • Mycket tålig lampa

  • Antal lampor: 10

Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda

Tekniska specifikationer

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