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VisionPlusBättre säkerhet och komfort

12498VPB2

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VisionPlus-lampor ger ett mer kraftfullt ljus jämfört med standardlampor. VisionPlus är valet för förare som sätter säkerheten i främsta rummet. VisionPlus har hög, förstklassig prestanda, vilket gör dem till det perfekta valet för krävande förare.
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Överlägsen kvalitet med förbättrad sikt

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  • Typ av lampa: P21W

  • 12 V, 21 W

  • Upp till 60 % bättre sikt

  • Ultratålig billampa

  • Antal lampor: 2

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips Automotive-erbjudandet inkluderar alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.

Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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