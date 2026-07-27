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Utgått
12763X2
LED-T20-AMB [~WY21W]
Antal lampor: 2
12 V, intensiv gul
Avancerat bilsystem
Att signalera bilens avsedda rörelser är livsviktigt för din säkerhet. För att undvika kollisioner måste andra människor veta vad du tänker göra. Och behovet av starkt och levande signalljus är ännu viktigare när dåligt väder försämrar sikten. Signallamporna Philips X-tremeUltinon LED ger en dagsljusliknade effekt och upp till 6 000 K för backljus och positionslyktor. Med intensivare färger för blinkers och bromsljus som tänds direkt och ger ett jämnt och välriktat ljus får andra förare mer tid på sig att reagera på dina rörelser.
Trots att det främsta syftet med ytterbelysning är att hjälpa dig att se och att synas finns det ingen anledning till att inte se bra ut samtidigt. Om du vill uppgradera din stil, utan att köpa en nyare bil, är det en bra idé att byta ut din ytterbelysning mot LED-lampor. Uppgradera din ytterbelysning med mer intensivt röd för bromsljusen, levande gult för körriktningsvisarna och klart vitt ljus för positionslyktor och backlamporna. Din bil representerar dig – så visa din stil med Philips LED-signalljus.
Philips LED-blinkers i en levande gul färg gör dina avsikter tydligare för den omgivande trafiken. Intensivt gul färg innebär ökad säkerhet både för dig och för andra runt omkring dig.
Recensioner
Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.