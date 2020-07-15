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  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design

X-tremeUltinon LEDInteriör- och signallampa

127996000KX2

4.5
| (6) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Bättre ljus och snyggare design
Byt till de ljusstarka interiör- och positioneringslamporna Philips X-tremeUltinon LED T10 för säker och modern körning. De är kraftfulla, exakta och ser bra ut så att du kan köra säkert och med stil. Den keramiska passformen garanterar värmetåligheten.
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Starkt, tåligt och levande LED-signalljus

Bättre ljus och snyggare design

  • Typ av lampa: W5W

  • 12 V, 6 000 K, dagsljuseffekt

  • CeraLight-prestanda

  • Antal lampor: 2

Signalera din avsikt med starkare belysning

Att signalera din bils avsedda rörelser är viktigt för din säkerhet. För att undvika kollisioner måste andra människor få veta vad du tänker göra. Och när dåligt väder skymmer sikten är behovet av starkt lysande och levande signalljus ännu viktigare. Philips X-tremeUltinon LED-signalljus ger en klar dagsljuseffekt och upp till 6 000 K för bakljus och 8 000 K för positionslyktor. Med mer intensiva färger för körriktningsvisare och bromsljus, som tänds direkt och ger ett enhetligt och välriktat ljus, ger du andra förare viktig tid att reagera på dina rörelser.

Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil

Trots att det främsta syftet med ytterbelysning är att hjälpa dig att se och att synas finns det ingen anledning till att inte se bra ut samtidigt. Om du vill uppgradera din stil, utan att köpa en nyare bil, är det en bra idé att byta ut din ytterbelysning mot LED-lampor. Uppgradera din ytterbelysning med mer intensivt röd för bromsljusen, levande gult för körriktningsvisarna och klart vitt ljus för positionslyktor och backlamporna. Din bil representerar dig – så visa din stil med Philips LED-signalljus.

CeraLight, keramiskt värme- och vibrationsskydd

Philips CeraLight-teknik är ett unikt keramiskt patenterat hölje, utformat för att isolera LED-komponenter från värme- och vibrationsskador. Denna innovation skyddar lampan mot tidiga fel. En T10-lampa utrustad med CeraLight är byggd för att hålla länge, och ge förare ett mer hållbart ljus.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

6

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

2
1

15/07/2020

Italia

Italia

PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO

Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!

Fördelar

luminosità e funzionamento

Nackdelar

nessuno

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione

18/03/2016

France

France

parfait

Rien a dire vraiment excellent. lumière très intense est blanche. 6000k du pur bonheur ..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur

02/03/2016

Österreich

Österreich

Gut, wenn man so weißes Licht mag

Habe diese LEDs als Ersatz für die Glühlämpchen der Innenbeleuchtung gekauft um künftig der Autobatterie weniger Energie zu entziehen. Hatte vergessen, die Innenbeleuchtung abzuschalten und diese über 2 Tage lang brennen lassen. Erfolg: Autobatterie fast leer, zu schwach zum Starten! Das sollte jetzt nicht mehr passieren, da diese LEDs nur 1/6 des Stroms verbrauchen, wodurch dann zwei Tage auf das Ausschalten vergessen kein Problem mehr darstellen sollte. Rückblickend muss ich sagen, dass mir die Farbtemperatur 6000K (Xenon White) zu grellweiß sind. Ist aber sicherlich Geschmacksache. Was ich vermisse: die Verbrauchsangabe 0,8 W findet sich nicht auf der Verpackung, konnte ich erst durch Recherche hier im Internet finden! - Warum??

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Innen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Innen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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Ansvarsfriskrivningar

  1. Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.