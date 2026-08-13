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  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
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  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design

Utgått

X-tremeUltinon LEDsignallampa för bil

12899RX2

Bättre ljus och snyggare design
Byt till de intensivt röda broms- och bakljusen Philips X-tremeUltinon LED [~P21/5W] för säker och modern körning. De är kraftfulla, exakta och snygga så att du kan signalera säkert – och med stil.
Visa alla fördelar

Starkt, tåligt och levande LED-signalljus

Bättre ljus och snyggare design

  • LED-RED [~P21/5W]

  • Antal lampor: 2

  • 12 V, intensiv röd

  • Avancerat bilsystem

Signalera din avsikt med starkare belysning

Att signalera bilens avsedda rörelser är livsviktigt för din säkerhet. För att undvika kollisioner måste andra människor veta vad du tänker göra. Och behovet av starkt och levande signalljus är ännu viktigare när dåligt väder försämrar sikten. Signallamporna Philips X-tremeUltinon LED ger en dagsljusliknade effekt och upp till 6 000 K för backljus och positionslyktor. Med intensivare färger för blinkers och bromsljus som tänds direkt och ger ett jämnt och välriktat ljus får andra förare mer tid på sig att reagera på dina rörelser.

Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil

Trots att det främsta syftet med ytterbelysning är att hjälpa dig att se och att synas finns det ingen anledning till att inte se bra ut samtidigt. Om du vill uppgradera din stil, utan att köpa en nyare bil, är det en bra idé att byta ut din ytterbelysning mot LED-lampor. Uppgradera din ytterbelysning med mer intensivt röd för bromsljusen, levande gult för körriktningsvisarna och klart vitt ljus för positionslyktor och backlamporna. Din bil representerar dig – så visa din stil med Philips LED-signalljus.

Lampor som tänds direkt gör snabba inbromsningar säkrare

Det tar tid för glödlampor att lysa upp och nå maximala prestanda. LED-lampor å andra sidan tänds direkt. Skillnaden mäts i bråkdelar av en sekund. Men vid kraftiga inbromsningar har bråkdelar av en sekund betydelse. Till exempel innebär en skillnad i reaktionstid på fyra tiondelar av en sekund vid 100 km/h 11 meters reaktionssträcka – det innebär ungefär 2,5 billängder med extra tid. Med Philips LED-bromsljus vet föraren bakom dig att du bromsar så fort du bestämmer dig för att göra det.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.