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Utgått

ColorVisionBlå strålkastarlampa för bil

12972CVPBS2

2.5

| (2) Recensioner

Få en ny stil med belysning

Med ColorVision kan du ge en effekt i din stårlkastaroptik i blått, grönt, gult eller lila. De här innovativa, färgade billamporna är godkända för användning i trafiken, så att du kan anpassa körningen samtidigt som ljuset på vägen är vitt.

Visa alla fördelar

Sätt lite färg på tillvaron

Få en ny stil med belysning

  • Typ av lampa: H7

  • 2-pack

  • 12 V, 55 W

Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7

Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7

För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till www.philips.com/automotive

Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila

Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila

Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.

Färgade billampor som är godkända för användning i trafiken

Färgade billampor som är godkända för användning i trafiken

ColorVision-lamporna följer alla ECE-regler och levereras med ett certifieringskort för att bevisa att de är godkända för användning i trafiken. Ha alltid med dig det i bilen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.5

av 5

2

Recensioner

5
3
2

04/06/2018

Suisse

Suisse

kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!

kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

04/12/2014

Sverige

Sverige

Kvalitet men med dåliga egenskaper

Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

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