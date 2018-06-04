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Utgått
12972CVPBS2
Få en ny stil med belysning
Med ColorVision kan du ge en effekt i din stårlkastaroptik i blått, grönt, gult eller lila. De här innovativa, färgade billamporna är godkända för användning i trafiken, så att du kan anpassa körningen samtidigt som ljuset på vägen är vitt.
Typ av lampa: H7
2-pack
12 V, 55 W
För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till www.philips.com/automotive
Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.
ColorVision-lamporna följer alla ECE-regler och levereras med ett certifieringskort för att bevisa att de är godkända för användning i trafiken. Ha alltid med dig det i bilen.
2.5
av 5
2
Recensioner
HUMZH
04/06/2018
Suisse
kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!
kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer
Janne
04/12/2014
Sverige
Kvalitet men med dåliga egenskaper
Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil