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Utgått
12972RVB1
Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
Philips RacingVision-billampor är det perfekta valet för passionerade bilförare. Med en otrolig prestanda på upp till 150 % mer ljusstyrka kan du reagera snabbare och få en tryggare, mer spännande körupplevelse.
Typ av lampa: H7
1-pack
12 V, 55 W
Vid mörkerkörning behöver du ha bästa möjliga sikt. Ju längre du kan se klart, desto snabbare kan du reagera på det som dyker upp på vägen. Philips RacingVision-strålkastare förbättrar din sikt med upp till 150 % mer ljusstyrka. Du ser hinder på vägen tidigare än med andra, mindre kraftfulla halogenlampor. På så sätt kan du njuta av en säkrare och trevligare resa.
Med bättre, ljusstarkare lampor du kan prestera bättre på vägen. Med sin optimerade glödtrådsgeometri med hög precision, upp till 13 bars gastryck, krombeläggning med hög precision och högkvalitativt UV-kvartsglas, skapar Philips RacingVision-strålkastarlampor en ny standard för fordonsindustrin. Dessa strålkastare, som utformats för prestanda och synlighet, ger en mer avslappnad, kontrollerad och rolig körupplevelse.
Sportiga förare förväntar sig mer prestanda från sina bilar. Med upp till 150 % mer ljusstyrka på vägen är Philips RacingVision rustad att ge dig en rolig upplevelse, offroad och på vägen.
Utmärkelser
2.3
av 5
3
Recensioner
Curby
05/03/2017
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Da ich vorher schon 2 Jahre die xtreme Vision 130 h4 drin hatte war ich doch überrascht über das tatsächlich etwas hellere Licht der racing Vision 150 h4. Also ich kann diese Birnen in Sachen ausleuchtung weiterempfehlen. Was die Haltbarkeit angeht kann ich noch nicht viel sagen. Aber is top Licht
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
maDa
03/02/2017
France
Durée de vie nulle
Très bonne éclairage mais durée de vie de l'ordre de 3 mois pour une utilisation du véhicule uniquement le WE.
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant
Luca1541
29/12/2016
Italia
h7 racing
Chi si aspetta che siano il massimo si dovrà ricredere, io le ho provate e non sono granche, luce giallina....se volete il bianco prendete le white vision che costano molto meno,durano di piu e fanno davvero luce bianca
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto