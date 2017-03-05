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Utgått

RacingVisionstrålkastarlampa för bil

12972RVB1

2.3

| (3) Recensioner

1 utmärkelse

Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats

Philips RacingVision-billampor är det perfekta valet för passionerade bilförare. Med en otrolig prestanda på upp till 150 % mer ljusstyrka kan du reagera snabbare och få en tryggare, mer spännande körupplevelse.

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Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats

  • Typ av lampa: H7

  • 1-pack

  • 12 V, 55 W

Se längre och reagera snabbare med upp till 150 % mer ljusstyrka

Vid mörkerkörning behöver du ha bästa möjliga sikt. Ju längre du kan se klart, desto snabbare kan du reagera på det som dyker upp på vägen. Philips RacingVision-strålkastare förbättrar din sikt med upp till 150 % mer ljusstyrka. Du ser hinder på vägen tidigare än med andra, mindre kraftfulla halogenlampor. På så sätt kan du njuta av en säkrare och trevligare resa.

En av de starkaste lamporna för utmärkt ljusprestanda

Med bättre, ljusstarkare lampor du kan prestera bättre på vägen. Med sin optimerade glödtrådsgeometri med hög precision, upp till 13 bars gastryck, krombeläggning med hög precision och högkvalitativt UV-kvartsglas, skapar Philips RacingVision-strålkastarlampor en ny standard för fordonsindustrin. Dessa strålkastare, som utformats för prestanda och synlighet, ger en mer avslappnad, kontrollerad och rolig körupplevelse.

Starkare ljus för sportiga förare

Sportiga förare förväntar sig mer prestanda från sina bilar. Med upp till 150 % mer ljusstyrka på vägen är Philips RacingVision rustad att ge dig en rolig upplevelse, offroad och på vägen.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på AWARD-7005737

Recensioner

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2.3

av 5

3

Recensioner

4
3
2

05/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr empfehlenswert

Da ich vorher schon 2 Jahre die xtreme Vision 130 h4 drin hatte war ich doch überrascht über das tatsächlich etwas hellere Licht der racing Vision 150 h4. Also ich kann diese Birnen in Sachen ausleuchtung weiterempfehlen. Was die Haltbarkeit angeht kann ich noch nicht viel sagen. Aber is top Licht

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe

03/02/2017

France

France

Durée de vie nulle

Très bonne éclairage mais durée de vie de l'ordre de 3 mois pour une utilisation du véhicule uniquement le WE.

Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant

Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant

29/12/2016

Italia

Italia

h7 racing

Chi si aspetta che siano il massimo si dovrà ricredere, io le ho provate e non sono granche, luce giallina....se volete il bianco prendete le white vision che costano molto meno,durano di piu e fanno davvero luce bianca

Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto

Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto

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