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Utgått
12972RVS2
Typ av lampa: H7
2-pack
12 V, 55 W
Vid mörkerkörning behöver du ha bästa möjliga sikt. Ju längre du kan se klart, desto snabbare kan du reagera på det som dyker upp på vägen. Philips RacingVision-strålkastare förbättrar din sikt med upp till 150 % mer ljusstyrka. Du ser hinder på vägen tidigare än med andra, mindre kraftfulla halogenlampor. På så sätt kan du njuta av en säkrare och trevligare resa.
Med bättre, ljusstarkare lampor du kan prestera bättre på vägen. Med sin optimerade glödtrådsgeometri med hög precision, upp till 13 bars gastryck, krombeläggning med hög precision och högkvalitativt UV-kvartsglas, skapar Philips RacingVision-strålkastarlampor en ny standard för fordonsindustrin. Dessa strålkastare, som utformats för prestanda och synlighet, ger en mer avslappnad, kontrollerad och rolig körupplevelse.
Sportiga förare förväntar sig mer prestanda från sina bilar. Med upp till 150 % mer ljusstyrka på vägen är Philips RacingVision rustad att ge dig en rolig upplevelse, offroad och på vägen.
2.6
av 5
8
Recensioner
25/05/2020
Nederland
Verifierad köpare
Helder mooi licht.
De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.
Fördelar
Helder wit licht
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Pchelatruite
19/01/2021
France
Verifierad köpare
Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent
J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer
Fördelar
Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule
Nackdelar
Durée de vie limite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
AlvesAstra
28/05/2018
Portugal
Boa luz
Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis