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Utgått

WhiteVisionstrålkastarglödlampa för bil

12972WHVB1

4.1

| (11) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

Med Philips WhiteVision-lampor får strålkastarna en kraftfull vit xenoneffekt så att nattkörningen blir så bra som möjligt. WhiteVision har en högre ljusstyrka med 60 % vitare ljus, vilket gör att lampan är både snygg och säker.<br>

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Kraftfull vit xenoneffekt

Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

  • Typ av lampa: H7

  • 1-pack

  • 12 V, 55 W

  • Typ

100 % godkända för användning i trafiken, 100 % intensivt vitt ljus

WhiteVision är ECE-certifierad och den första lampan med vitt ljus som är godkänd att användas i trafiken. Den ger dig perfekt sikt utan att äventyra säkerheten genom att blända bilen framför.

En förstklassig körupplevelse med den kraftfulla vita xenoneffekten

Philips WhiteVision-strålkastarlampor utklassar alla blå billampor på marknaden och passar perfekt för förare som vill köra med stil utan att tumma på säkerheten. Med en hög färgtemperatur och elegant vitt glas längst ut är WhiteVision den ultimata uppgraderingen till dina strålkastare. Tredje generationens patenterade beläggningsteknik från Philips är ett revolutionerande mästerverk som gör WhiteVision till den första lampan med verkligt vitt ljus.

Klassens längsta livslängd för utökad körkomfort

Philips WhiteVision-strålkastarlampor (finns i H1, H3, H4, H7, HB3) har utformats för att räcka länge. De har en lång och tillförlitlig livslängd på 450 timmar*. Det är avsevärt längre än vad konkurrenterna kan erbjuda. Den långa livslängden innebär färre byten och mer valuta för pengarna. (* H4 och H7 har testats med 13,2 V standardspänning.)

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

11

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

11/04/2017

Italia

Italia

Ottima visibilità

Ho sostituito le vecchie lampadine della smart del 2005 con le h7 e le h1 che hanno il 180% di visibilità in più e sono rimasto soddisfatto. Consigliate Sinceramente sono indeciso se mettere le h7 con il 30 o 60% di visibilità in più

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12972WHVB1 Fari

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12972WHVB1 Fari

16/01/2016

Italia

Italia

Luce bianca e ottima qualità costruttiva

Non posso che essere stupito da questo prodotto. Fa una luce bianca, per nulla tendente al giallo e garantisce una buona visibilità. Come sempre Philips non delude! Unico appunto le T10 incluse nel kit H4, che fanno una luce che tende leggermente al giallo.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12972WHVB1 Fari

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12972WHVB1 Fari

24/08/2015

Italia

Italia

Ottimo per chi ha anche i fari diurni a led

Ho una Citroen C4 Picasso con i fari diurni a led e le lampade degli anabbaglianti montati di serie (3000K) a dir la verità erano proprio brutte. alla prima occasione (si è fulminata una lampada) le ho sostituite con questa lampada Philips che mi ha soddisfatto pienamente sia per il colore bianco naturale che si sposa perfettamente con i fari diurni sia per la profondità di luce che emette sulla strada. sulla durata delle lampade non posso esprimermi ma spero che rispettino quanto specificato cioè circa 450h.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12972WHVB1 Fari

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12972WHVB1 Fari

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med vanliga halogenlampor

  2. Användningen varierar beroende på lamptyp