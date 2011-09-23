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Utgått
12972XVB1
Känn dig trygg, kör säkert
Philips X-tremeVision-halogenstrålkastare ger upp till 100 % bättre sikt. X-tremeVision är konstruerad med toppmodern teknik för optimalt starkt ljus. De uppfyller alla krav enligt ECE för användning i trafik.
Typ av lampa: H7
1-pack
12 V, 55 W
Baserat på den unika produktutformningen ger X-tremeVision optimalt starkt ljus på vägen
X-tremeVision ger dig snabbare reaktionstid eftersom du snabbare upptäcker hinder och vägskyltar. Belysningen är en viktig del av körupplevelsen och den är även nyckeln till att förhindra olyckor. Den här produkten förhindrar aktivt olyckor genom att öka den allmänna sikten och vägupplysningen.
X-tremeVision uppfyller alla krav enligt ECE för användning i trafik.
2.7
av 5
106
Recensioner
LarOhl
23/09/2011
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
dkaragiorgos
12/11/2011
United Kingdom
dont need xenon anymore
this lamp is better than the x-treme power which outruns all rivals. the only thing is that maybe they fade after 2-3 years of use as the x-treme power, but who cares?
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
Mart7520
07/12/2015
France
Super !
J'ai acheté cette ampoule car les nuits sont plus longue et franchement aucun regret les 130 % de différence sont clairement visible. Eclaire beaucoup plus loin et beaucoup plus les bas côtés. Concernant la durée de vie, certains diront qu'elle est insuffisante mais en même temps la durée de vie est inscrite sur l'emballage... Sinon vraiment pas déçu de cet achat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb