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Utgått

X-tremeVisionstrålkastarlampa för bil

12972XVB1

2.7

| (106) Recensioner

Känn dig trygg, kör säkert

Philips X-tremeVision-halogenstrålkastare ger upp till 100 % bättre sikt. X-tremeVision är konstruerad med toppmodern teknik för optimalt starkt ljus. De uppfyller alla krav enligt ECE för användning i trafik.

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Ökar sikten på vägen

Känn dig trygg, kör säkert

  • Typ av lampa: H7

  • 1-pack

  • 12 V, 55 W

Se längre och reagera snabbare med upp till 100 % bättre sikt

Baserat på den unika produktutformningen ger X-tremeVision optimalt starkt ljus på vägen

Bättre körkomfort och säkerhet

X-tremeVision ger dig snabbare reaktionstid eftersom du snabbare upptäcker hinder och vägskyltar. Belysningen är en viktig del av körupplevelsen och den är även nyckeln till att förhindra olyckor. Den här produkten förhindrar aktivt olyckor genom att öka den allmänna sikten och vägupplysningen.

Uppfyller ECE-certifieringens höga kvalitetsstandarder

X-tremeVision uppfyller alla krav enligt ECE för användning i trafik.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.7

av 5

106

Recensioner

23/09/2011

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

12/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

dont need xenon anymore

this lamp is better than the x-treme power which outruns all rivals. the only thing is that maybe they fade after 2-3 years of use as the x-treme power, but who cares?

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

07/12/2015

France

France

Super !

J'ai acheté cette ampoule car les nuits sont plus longue et franchement aucun regret les 130 % de différence sont clairement visible. Eclaire beaucoup plus loin et beaucoup plus les bas côtés. Concernant la durée de vie, certains diront qu'elle est insuffisante mais en même temps la durée de vie est inscrite sur l'emballage... Sinon vraiment pas déçu de cet achat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

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