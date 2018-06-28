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Utgått
LED-HL [~H7]
6 500 K
Upp till 200 % starkare ljus<br>
Avancerat bilsystem
Philips X-tremeUltinon LED-strålkastare för bilar har en intensiv klar ljusstråle och förbättrar din sikt med upp till 200 %. När du väl har upplevt den här dagsljuslika effekten kommer du alltid att föredra LED-ljus. Ju mer du ser, desto bättre kan du prestera. Du reagerar snabbare och är säkrare. Låt inte mörkret vinna utan välj Philips och börja köra mörkerkörning med större självförtroende och kontroll.
Philips X-tremeUltinon LED-strålkastare har en färgtemperatur på upp till 6 500 Kelvin som ger en klar, vit, dagsljusliknande ljusstråle. Med bättre synfält kan du bättre upptäcka hinder och välja den perfekta körlinjen. Och eftersom du inte behöver anstränga dig för att se terrängen framför dig, blir mörkerkörningen både behagligare och trevligare med de starka lamporna.
Bilen är ett uttryck för vem du är, så visa vilken stil du har med Philips LED-strålkastare. Istället för gult, får du ett klart, vitt och modernt ljus. Smarta bilförare väljer Philips LED-strålkastare för en riktigt snygg look.
4.1
av 5
7
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
ShaunBMW520d
28/06/2018
United Kingdom
These LED headlight bulbs are AMAZING
These LED’s are outstanding, so brilliant white & far reaching light, they make it much safer to drive at night. I only wish they had taken the time to add a canbus control unit to them, or made them canbus error free, rather than having to buy a second unit for this. As the LED’s are around one hundred and fifty per pair, plus the canbus controller at thirty, makes them very expensive, especially if you need two sets for your car, like I do ! (H7 for high beam and H7 for low beam) 2013 BMW 520d Touring.
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Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
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Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
14/10/2019
Portugal
Verifierad köpare
Ótima iluminação sem incomodar demais condutores
O único ponto negativo não tem a ver com questões técnicas, mas sim legais. Após as instalar na minha moto ando sempre com o coração na mão com receio de ser multado. Perfeito mesmo era serem de uso legal na via pública, pois de facto elas iluminam e estando o farol devidamente ajustado, não incomodam os restantes utilizadores da via pública. Já vários amigos compraram estass lâmpadas após verem o efeito na minha moto.
Fördelar
Iluminação excelente com foco e linha de corte perfeitamente definida. Consumo baixo. Reação instantânea ao toque de máximos. Longa duração. Valor ecológico. Livre de mercúrio e chumbo, etc..
Nackdelar
Utilização ilegal na via pública. Essa questão deveria ser rapidamente resolvida, por todos os motivos acima assinalados.
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Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
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Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
Nicoladis
19/08/2019
Italia
Eccezionale
Prodotti davvero eccezionali, philips un marchi una garanzia. Luce eccellente, facile da montare, resa stupenda.
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Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto
Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.