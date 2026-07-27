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  • Perfekta elektriska prestanda
  • Perfekta elektriska prestanda
  • Perfekta elektriska prestanda
  • Perfekta elektriska prestanda

CANbus adaptor LEDCANbus adapter-LED

18952C2

Perfekta elektriska prestanda
Philips LED-CANbus H7 är det perfekta komplementet till LED H7-baserade strålkastare. Installeras enkelt och passar perfekt i din bil, vilket minskar risken för problem med varningslampor på instrumentpanelen.
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Smidig funktion

Perfekta elektriska prestanda

  • För LED-HL [~H7]

  • 2-pack

  • Avancerat bilsystem

Kontrollera prestanda för LED-HL [~H7]

Vissa bilmodeller har särskilda utmaningar för LED-baserade retrofit-lampor. Unika Philips CANbus-adaptrar gör att det fungerar bra vid alla elektriska problem. De löser eventuella problem när det gäller att felmeddelanden på instrumentbrädan.

Enkel installation

Tack vare den avancerade designen går CANbus-adaptern enkelt att installera för bra prestanda direkt.

Optimala prestanda i alla förhållanden

CANbus-adapterns konstruktion tar hänsyn till de krävande förhållandena av daglig användning i motorrummet.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.