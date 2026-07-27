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18952C2
För LED-HL [~H7]
2-pack
Avancerat bilsystem
Vissa bilmodeller har särskilda utmaningar för LED-baserade retrofit-lampor. Unika Philips CANbus-adaptrar gör att det fungerar bra vid alla elektriska problem. De löser eventuella problem när det gäller att felmeddelanden på instrumentbrädan.
Tack vare den avancerade designen går CANbus-adaptern enkelt att installera för bra prestanda direkt.
CANbus-adapterns konstruktion tar hänsyn till de krävande förhållandena av daglig användning i motorrummet.
Recensioner
Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.