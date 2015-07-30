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Utgått
12342XV+S2
Ta prestanda till nästa nivå
Philips X-tremeVision-billampor har bland det starkaste ljuset på marknaden. De slår de flesta andra billampor med upp till 130 % mer ljusstyrka och har en överlägsen ljuskägla. Du ser längre, reagerar snabbare och kör säkrare.
Typ av lampa: H4
2-pack
12 V, 60/55 W
Mer ljus
Det starka vita ljuset är betydligt vitare än vanliga strålkastare. Philips patenterade Gradient Coating™-teknik ger ett kraftfullare ljus. Så att du får den ljusstarkaste belysningsprestandan och en mycket god körupplevelse i mörker.
Alla potentiella fel på en reservdel är en risk för dig och ditt fordon. Det gäller särskilt för strålkastare. Varje trasig lampa minskar synligheten och säkerheten för dig och den mötande trafiken. Philips X-tremeVision är optimerad för en lång och tillförlitlig livslängd. Så att du kan se och synas längre än med någon annan lampa med höga prestanda.
Philips X-tremeVision har en kombination av mer ljus och ökad färgtemperatur och kvalificerar sig bland de med bäst prestanda i halogensegmentet.
3.5
av 5
2
Recensioner
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Urban
08/10/2016
Suomi
tehoilleen erittäin hyvä mutta EI pitkäiläinen poltin
Polttimot kestoltaan todella huonot alle 10 kk kestivät uudehkossa autossani ennen kuin langat poikki molemmista polttimoista, todella pettynyt vielä hintaansa nähden?
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo