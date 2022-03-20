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Utgått

5600 seriesUltratunn LED-TV med Full HD

24PFS5603/12

3.7

| (106) Recensioner

Tunn Full HD LED-TV

Njut av en ren och minimalistisk design från Philips vita 5600-TV. Det slimmade och profilerade utseendet passar perfekt in i inredningen. Med Full HD-bildkvalitet, blir den här TV:n ett perfekt val för den som söker enkelhet.

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99,91 % av dem som provar Ambilight TV vill aldrig lämna tillbaka den. 1

med Pixel Plus HD

Tunn Full HD LED-TV

  • 60 cm (24 tum)

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompakt bärbar TV: bär med dig det roliga

Snygg, kompakt och lätt. På din TV med liten skärm kan du titta på dina favoritprogram på valfri plats, exempelvis i köket eller när du är ute och campar med din familj. Den här enkelt flyttbara TV:n ger dig möjlighet att hålla dig uppdaterad på nyheterna och få de senaste sportresultaten. Den är utformad för att vara med dig där du är!

USB för multimedieuppspelning

USB för multimedieuppspelning

Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast

Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

106

Recensioner

20/03/2022

Italia

Italia

Philips anställd

Verifierad köpare

Televisore molto valido

[Employee of philipsglobal] Ottimo televisore, tutto funziona perfettamente. Un buon acquisto

Fördelar

tutto perfetto

Nackdelar

nessuno

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Datum för användning 2021-02-20

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Datum för användning 2021-02-20

27/01/2022

Italia

Italia

Verifierad köpare

Qualità/prezzo

Buon prodotto di gamma, avendone provati altri prima dell'acquisto. Ottima l'assistenza Philips di cui ho avuto bisogno dopo pochi mesi problema risolto definitivamente

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Datum för användning 2021-07-27

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Datum för användning 2021-07-27

08/11/2021

Italia

Italia

Verifierad köpare

leggero, facile installarlo

Ne avevo già un altro da 42" che andava benissimo e allora ho preso il secondo da 32 debbo dire che fino ad ora sono soddisfatto solo un piccolo problema ma perchè i due telecomandi di televisori della stessa serie sono differenti?

Fördelar

leggerezza, facilità di installazione

Nackdelar

telecomandi differenti per due televisori della stessa serie

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Datum för användning 2020-10-08

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Datum för användning 2020-10-08

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  2. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  3. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  4. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

  5. Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.