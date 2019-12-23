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  • Produktfoto framifrån
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Utgått

4300 seriesLED-TV

24PHS4304/12

4.1

| (20) Recensioner | 95% rekommenderar den här produkten

LED-TV

Litet är fortfarande perfekt med en LED-TV som levererar i trånga utrymmen. Pixel Plus HD ser till att bilden förblir skarp och ljudet är klart. Oavsett om du tittar på serier medan du lagar mat eller filmer när du använder löpbandet.

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TV brand claim gold

99,91 % av dem som provar Ambilight TV vill aldrig lämna tillbaka den. 1

med Pixel Plus HD

LED-TV

  • 60 cm (24 tum)

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Tydligt ljud från fullregisterhögtalare.

Enkel att flytta. Dolt bakre stativ i litet format.

Tydlig dialog. Livfulla effekter.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

20

Recensioner

95%

rekommenderar den här produkten

3
2

23/12/2019

Danmark

Danmark

Fint TV, kan alt hvad det skal

Meget flot billede, god pris. Kan alt hvad der skal til

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4304 LED-TV

Datum för användning 2019-11-23

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4304 LED-TV

Datum för användning 2019-11-23

31/07/2020

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Product voldoet prima

TV voldoet volledig aan onze verwachtingen. Goed duidelijk beeld, eenvoudig te bedienen.

Fördelar

Zie omschrijving

Nackdelar

Geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4304 LED-TV

Datum för användning 2020-03-31

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4304 LED-TV

Datum för användning 2020-03-31

05/04/2020

Italia

Italia

Ottimo

Ciao,sono soddisfatto molto ,il prodotto comodo e semplice da usare,consiglio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4304 TV LED

Datum för användning 2019-03-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4304 TV LED

Datum för användning 2019-03-05

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  2. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  3. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  4. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

  5. Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.