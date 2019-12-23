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Utgått
LED-TV
Litet är fortfarande perfekt med en LED-TV som levererar i trånga utrymmen. Pixel Plus HD ser till att bilden förblir skarp och ljudet är klart. Oavsett om du tittar på serier medan du lagar mat eller filmer när du använder löpbandet.
60 cm (24 tum)
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
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4.1
av 5
20
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
Lars45j74
23/12/2019
Danmark
Fint TV, kan alt hvad det skal
Meget flot billede, god pris. Kan alt hvad der skal til
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Datum för användning 2019-11-23
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Datum för användning 2019-11-23
Harryanny
31/07/2020
Nederland
Verifierad köpare
Product voldoet prima
TV voldoet volledig aan onze verwachtingen. Goed duidelijk beeld, eenvoudig te bedienen.
Fördelar
Zie omschrijving
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Datum för användning 2020-03-31
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Datum för användning 2020-03-31
Arminn
05/04/2020
Italia
Ottimo
Ciao,sono soddisfatto molto ,il prodotto comodo e semplice da usare,consiglio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4304 TV LED
Datum för användning 2019-03-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4304 TV LED
Datum för användning 2019-03-05
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.