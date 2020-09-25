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Utgått
24PHS4354/12
LED-TV
Litet är fortfarande perfekt med en LED-TV som levererar i trånga utrymmen. Pixel Plus HD ser till att bilden förblir skarp och ljudet är klart. Oavsett om du tittar på serier medan du lagar mat eller filmer när du använder löpbandet.
60 cm (24 tum)
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
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3.9
av 5
9
Recensioner
Brigante-71
25/09/2020
Italia
Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi
Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet
Fördelar
Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.
Nackdelar
Non si collega ad internet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4354 TV LED
Datum för användning 2020-08-25
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4354 TV LED
Datum för användning 2020-08-25
JLI63
05/09/2020
España
La tele es perfecta para la habitación
Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.
Fördelar
Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.
Nackdelar
Que no contenga manual
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Datum för användning 2020-08-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Datum för användning 2020-08-05
Jorita
02/08/2020
België
Verifierad köpare
Prachtig Toestel
Mooi uiterlijk. Prachtig beeld. Vlotte bediening van het toestel.
Fördelar
Alleen pluspunten
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4354 LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4300 series 24PHS4354 LED-TV
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.