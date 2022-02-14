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Utgått

4500 seriesTunn LED-TV

32PHS4503/12

3.7

| (35) Recensioner

Tunn LED-TV

Låt Philips 4500 överträffa dina förväntningar med HD-bildkvalitet till ett överkomligt pris. Med en enkel och elegant design passar den in i hemmets alla rum.

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TV brand claim gold

99,91 % av dem som provar Ambilight TV vill aldrig lämna tillbaka den. 1

med Pixel Plus HD

Tunn LED-TV

  • 32 tum

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

USB för multimedieuppspelning

USB för multimedieuppspelning

Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Tunna, raffinerade stativ symboliserar lätthet

Vårt nya stavstativ konstruerades för att ändra utrymmet under TV:n där ett traditionellt stativ brukar stå och erbjuda dig en mer uppslukande tittarupplevelse.

LED-TV för bilder med suverän kontrast

Med LED-bakgrundsbelysningen kan du dra nytta av låg strömförbrukning och vackra linjer tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och levande färger.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

35

Recensioner

14/02/2022

Nederland

Nederland

was erg mooi

was mooi maar moet nieuwe kopen i.v.m. brand heb nu een grotere

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV

Datum för användning 2020-02-14

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV

Datum för användning 2020-02-14

01/10/2020

Italia

Italia

Verifierad köpare

Ottima qualità

Ho scelto su consiglio del negozio a cui mi sono rivolto. Molto soddisfatto dell’acquisto. Audio buono. Qualità video elevata, dettagli definiti e di qualità. Possibilità di scaricare molte app per lo streaming e non solo. La cosa più affascinante la retroilluminazione a led che segue i colori del video, molto rilassante e d’impatto.

Fördelar

Qualità video

Nackdelar

Controllo vocale

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Datum för användning 2020-04-01

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Datum för användning 2020-04-01

16/09/2020

Italia

Italia

tutto funziona egregiamente

tutto bene ma ho bisogno del telecomando perché ha il tasto volumo 'in alto' che non funziona più

Fördelar

tutto benre

Nackdelar

nulla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Datum för användning 2019-09-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Datum för användning 2019-09-16

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  2. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  3. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  4. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

  5. Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.