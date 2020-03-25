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Utgått
LED-TV
Litet är fortfarande perfekt med en LED-TV som levererar i trånga utrymmen. Pixel Plus HD ser till att bilden förblir skarp och ljudet är klart. Oavsett om du tittar på serier medan du lagar mat eller filmer när du använder löpbandet.
32 tum
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
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5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Mortemon
25/03/2020
Nederland
TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer
Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.
Fördelar
Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4500 series 32PHS4504 LED-TV
Datum för användning 2019-02-25
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4500 series 32PHS4504 LED-TV
Datum för användning 2019-02-25
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.