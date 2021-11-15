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Utgått
32PHS5525/12
Lätt att flytta. Prisvärd.
Letar du efter en TV som är bra men inte alltför avancerad? Den här kompakta, prisvärda LED TV:n har allt du behöver och inget överflödigt. Pixel Plus HD ger skarp bild, ljudet är klart och den är lätt att flytta till ett annat rum.
32 tum
LED-TV
Pixel Plus HD
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3.3
av 5
9
Recensioner
Munduw
15/11/2021
Nederland
Prima tv.
Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.
Fördelar
helderheid en geluid.
Nackdelar
geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för LED 32PHS5525 LED-TV
Datum för användning 2021-10-15
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för LED 32PHS5525 LED-TV
Datum för användning 2021-10-15
Berghof
26/05/2021
Nederland
Perfect voor de slaapkamer.
Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.
Fördelar
Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för LED 32PHS5525 LED-TV
Datum för användning 2021-04-26
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för LED 32PHS5525 LED-TV
Datum för användning 2021-04-26
Pafee
12/03/2021
Nederland
Verifierad köpare
Simpel en mooi
Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för LED 32PHS5525 LED-TV
Datum för användning 2020-11-12
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för LED 32PHS5525 LED-TV
Datum för användning 2020-11-12
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.