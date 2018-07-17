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Utgått
32PHT4132/12
Ultratunn LED-TV
Snygg design och prisvärd. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear ger dig bildkvalitet i HD med hög kontrast samt tydlig ljudåtergivning. Upplev underhållning utan krångel från den här lättanvända TV-modellen.
32 tum
LED-TV
DVB-T/T2/C
När våra team ska skapa en ny TV tar de hänsyn till allt: från teknik till design. Våra nya kantfötter är framtagna för att skapa utrymme under TV:n där ett traditionellt stativ normalt brukar finnas för att erbjuda dig en mer intensiv tittarupplevelse. Resultatet? En TV som står tryggt med en fot i framtiden.
Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, filmer, nyheterna eller vill ha en trevlig kväll med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.
Med LED-bakgrundsbelysningen kan du dra nytta av låg strömförbrukning och vackra linjer tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och levande färger.
3.7
av 5
30
Recensioner
Ernshaw
17/07/2018
United Kingdom
Verifierad köpare
Good value for money
Our (different brand) tv "gave up the ghost" and it was too expensive to repair. It was a 40", but our budget restricted us to a new 32". We haven't noticed that much of a difference; enjoying programmes just as much on a smaller screen. The picture is crystal clear and has good sound quality. I associate the brand Philips with good quality, and this tv hasn't disappointed.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Sarsar39
27/06/2018
United Kingdom
Brilliant TV for the money
Really pleased with this TV, the picture is clear and the sound is good, can't fault it, great 32inch TV.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Tina1969
14/06/2018
United Kingdom
Very light and easy to set up and clear instructions
This TV is light and not to complicated to set up. Good picture and sound
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.