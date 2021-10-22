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Utgått
32PHT4503/12
Tunn LED-TV
Låt Philips 4500 överträffa dina förväntningar med HD-bildkvalitet till ett överkomligt pris. Med en enkel och elegant design passar den in i hemmets alla rum.
32 tum
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
Vårt nya stavstativ konstruerades för att ändra utrymmet under TV:n där ett traditionellt stativ brukar stå och erbjuda dig en mer uppslukande tittarupplevelse.
Undvik kabeltrassel med bara en enda HDMI-kabel för både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den högsta kvaliteten från källa till skärm. Med Philips EasyLink behöver du bara en fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldekoder eller ditt hemmabiosystem.
Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.
3.7
av 5
21
Recensioner
MlNÄ
22/10/2021
Suomi
Helppokäyttöinen
Hyvä telkkari. Tv-ohjelman äänet saisivat kuulua kun ohjelmaopasta katsoo. Tottumuskysymys.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV
Datum för användning 2021-04-22
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV
Datum för användning 2021-04-22
un chartain
01/03/2022
France
Très bon produit
.Très bon produit,surtout pour moins de 200€. A recommander
Nackdelar
son
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat
Datum för användning 2020-03-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat
Datum för användning 2020-03-01
14/07/2020
España
Verifierad köpare
Es muy facil de usar
Porque me resulta mas facil que otras TV de manejar
Fördelar
todo
Nackdelar
nada
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Datum för användning 2019-06-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Datum för användning 2019-06-14
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.