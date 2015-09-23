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42403VIS1
Känn dig trygg, kör säkert
Philips Xenon Vision ersätter en förbrukad lampa och matchar även färgen på lampan som inte har bytts ut tack vare den nya tekniken för byte av en enstaka lampa. Därmed är den både en perfekt utbyteslampa och ett kostnadseffektivt val!
Typ av lampa: D3S
42 V, 35 W
Antal lampor: 1
I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.
Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.
Våra lampor får ofta utmärkelser av fordonsexperter.
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