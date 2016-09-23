Större kontrast för ökad sikt och säkrare körning

Det är viktigt att tidigt upptäcka och identifiera vägmarkeringar och skyltar när du kör i mörkret. Med WhiteVision xenon-lampor får du ett intensivt, enhetligt vitt ljus. I kombination med hög färgtemperatur ger strålkastarlamporna bättre kontrast och bättre reflektioner från föremål och skyltar, och du kan njuta av en bekvämare och säkrare körupplevelse. Faktum är många trafikolyckor orsakas av att övertrötta förare tappar koncentrationen. Det här vitare ljuset hjälper dig att bibehålla koncentrationen och vara uppmärksam när du kör på kvällen.