Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
49PFS4131/12
Ultratunn LED-TV med Full HD
Den moderna designen hos Philips 4100-serien med Digital Crystal Clear ger stort värde i ditt hem. Njut av bildkvaliteten i Full HD och klart ljud för en enkel underhållningsupplevelse.
49 tum
LED-TV med Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Läcker. Banbrytande. Förädlad. Exakt. Det är inte konstigt att något så slimmat som Philips ultratunna siluett väcker så mycket uppmärksamhet. Den blir en sofistikerad del i ditt hem.
Mörk, mystisk och otroligt stark. Philips svarta bladstativ tar TV:n till en helt ny nivå. Tålig konstruktion i en ultratunn design som utstrålar elegans och stil. Med den kraftfulla hållningen är det ett under att något så litet kan göra så mycket.
Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, filmer, nyheterna eller vill ha en trevlig kväll med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.
3.6
av 5
46
Recensioner
sofronije
30/11/2017
United Kingdom
great tv
I am very happy with this model. Very great picture
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Brunno
27/10/2019
Deutschland
Alle Funktionen funktionieren gut
ich gucke viel Fernsehen in der Freizeit oder nehme Sendungen auf
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Datum för användning 2018-10-27
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Datum för användning 2018-10-27
Νίκος91
28/11/2018
Ελλάδα
Πολύ καλή τηλεόραση
Πολύ καλή τηλεόραση την έχω σχεδόν ένα χρόνο, θα την ξανα έπερνα, ζωντανα χρωματα, την συστήνω ανεπιφύλακτα
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.