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  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
  • Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret

Xenon WhiteVision gen2Xenonlampa till bilstrålkastare

85122WHV2S1

3.8
| (256) Recensioner
Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
Philips Xenon WhiteVision gen2-lampor ger din bil ett intensivt vitt utseende och ett klarare, mer enhetligt vitt ljus på vägen. Det perfekta valet av xenonlampor som matchar LED-lampor.
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Intensivt vitt ljus gör det lättare att koncentrera sig

Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret

  • Typ av lampa: D2S

  • 1-pack

  • 85 V, 35 W

Ultimat vit effekt matchar andra LED-lampor på bilen

Philips xenonlampor WhiteVision gen2 för bilstrålkastare är det perfekta valet för förare som vill ha ett klart, vitt utseende på sina strålkastare – liknande det från LED-lampor. Xenon WhiteVision gen2 har samma färgtemperatur som LED-lampor och är den bästa uppgraderingen för dina xenon-strålkastare.

Klar, ren vit ljusstråle skär genom mörker

Med en färgtemperatur på upp till 5000 kelvin belyser Philips xenon WhiteVision vägen framför dig med ett klart, rent vitt ljus som skär genom mörkret. I stället för att behöva anstränga dig för att se vägen kan du avnjuta en säkrare, mer spännande körning. Med Philips fordonsbelysning kommer mörkerkörning inte längre att begränsa dig.

Större kontrast för ökad sikt och säkrare körning

Det är viktigt att tidigt upptäcka och identifiera vägmarkeringar och skyltar när du kör i mörkret. Med WhiteVision xenon-lampor får du ett intensivt, enhetligt vitt ljus. I kombination med hög färgtemperatur ger strålkastarlamporna bättre kontrast och bättre reflektioner från föremål och skyltar, och du kan njuta av en bekvämare och säkrare körupplevelse. Faktum är många trafikolyckor orsakas av att övertrötta förare tappar koncentrationen. Det här vitare ljuset hjälper dig att bibehålla koncentrationen och vara uppmärksam när du kör på kvällen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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