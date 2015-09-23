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85126SYS1
Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
Med Philips xenonlampor LongerLife följer som standard en garanti som är giltig i fyra år. Du kan enkelt förlänga garantiperioden kostnadsfritt med ytterligare tre år genom att registrera ditt köp online så att du kan känna dig trygg de kommande sju åren.
Typ av lampa: D2R
85 V, 35 W
Antal lampor: 1
Philips LongerLife Xenon-lampor erbjuder hög kvalitet och säkerhet. Från inköpsdatum får du automatiskt 4 års garanti utan kostnad.
Xenon LongerLife-lamporna har längre livslängd än alla andra Philips Xenon-lampor. För att du ska kunna känna dig helt trygg kan du få tre års extra garanti utan kostnad. Du behöver bara registrera dig på www.philips.se/xenongaranti och följa tre enkla steg: 1. Börja med att kontrollera att du har köpt en äkta Philips-produkt med hjälp av äkthetsbeviset på produktens förpackning. 2. Efter det fyller du i dina uppgifter online och styrker inköpet. 3. Slutligen, skriv ut och behåll ditt 7-årsgaranticertifikat.
UV-kvartsglas är starkare än hårdglas och är ytterst motståndskraftigt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket minimerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Då det är möjligt att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglaset producera ett kraftigare ljus.
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