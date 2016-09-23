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85126WHV2C1
Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
Philips Xenon WhiteVision gen2-lampor ger din bil ett intensivt vitt utseende och ett klarare, mer enhetligt vitt ljus på vägen. Det perfekta valet av xenonlampor som matchar LED-lampor.
Typ av lampa: D2R
1-pack
85 V, 35 W
Philips xenonlampor WhiteVision gen2 för bilstrålkastare är det perfekta valet för förare som vill ha ett klart, vitt utseende på sina strålkastare – liknande det från LED-lampor. Xenon WhiteVision gen2 har samma färgtemperatur som LED-lampor och är den bästa uppgraderingen för dina xenon-strålkastare.
Med en färgtemperatur på upp till 5000 kelvin belyser Philips xenon WhiteVision vägen framför dig med ett klart, rent vitt ljus som skär genom mörkret. I stället för att behöva anstränga dig för att se vägen kan du avnjuta en säkrare, mer spännande körning. Med Philips fordonsbelysning kommer mörkerkörning inte längre att begränsa dig.
Det är viktigt att tidigt upptäcka och identifiera vägmarkeringar och skyltar när du kör i mörkret. Med WhiteVision xenon-lampor får du ett intensivt, enhetligt vitt ljus. I kombination med hög färgtemperatur ger strålkastarlamporna bättre kontrast och bättre reflektioner från föremål och skyltar, och du kan njuta av en bekvämare och säkrare körupplevelse. Faktum är många trafikolyckor orsakas av att övertrötta förare tappar koncentrationen. Det här vitare ljuset hjälper dig att bibehålla koncentrationen och vara uppmärksam när du kör på kvällen.
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