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Xenon X-tremeVision gen2Xenonlampa till bilstrålkastare

85126XV2S1

Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning

Den kraftfulla ljusstrålen ger maximalt med ljus. X-tremeVision gen2 utgör den senaste utvecklingen inom xenon-tekniken. Den enastående ljusprestandan förhöjer körupplevelsen så att du får en tryggare och bekvämare körupplevelse.

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Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning

  • Typ av lampa: D2R

  • 1-pack

  • 85 V, 35 W

Xenon X-tremeVision gen2: för suverän visuell prestanda

Xenon X-tremeVision gen2-lamporna är konstruerade med Philips xenon-teknik för maximal prestanda. De ger en längre ljusstråle och upp till 150 % bättre sikt. X-tremeVision gen2-lamporna hjälper dig att se hinder tidigare, vilket gör att du kan reagera i tid. Med förbättrat perifert mörkerseende har du lättare att se faror på sidan av vägen, t.ex. fotgängare eller kommande korsningar. Genom att belysa varje ojämnhet, kurva och risk på vägen klarar de här är strålkastarlamporna även de mest besvärliga körförhållandena och gör de mest krävande förarna nöjda.

Xenon X-tremeVision gen2: för suverän visuell prestanda

Xenon X-tremeVision gen2-lamporna är konstruerade med Philips xenon-teknik för maximal prestanda. De ger en längre ljusstråle och upp till 20 % bättre sikt. X-tremeVision gen2-lamporna hjälper dig att se hinder tidigare, vilket gör att du kan reagera i tid. Med förbättrat perifert mörkerseende har du lättare att se faror på sidan av vägen, t.ex. fotgängare eller kommande korsningar. Genom att belysa varje ojämnhet, kurva och risk på vägen klarar de här är strålkastarlamporna även de mest besvärliga körförhållandena och gör de mest krävande förarna nöjda.

Bättre sikt för säkrare, mer bekväm körning

Belysningen är en grundläggande del av körupplevelsen. Genom att förbättra kvaliteten på belysningen kan du hjälpa till att förhindra olyckor. Xenon X-tremeVision gen2 förbättrar sikten, så att du kan identifiera hinder och vägskyltar tidigare och förbättra din reaktionstid. Strålkastarlampans spektrala sammansättning är anpassad efter ögonens naturliga färgkänslighet. Med 4800 K färgtemperatur avger den här strålkastaren ett ljus som är skonsamt mot ögonen, vilket gör mörkerkörningen säkrare och mer behaglig.

Tekniska specifikationer

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