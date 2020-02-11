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Med Philips xenonlampor LongerLife följer som standard en garanti som är giltig i fyra år. Du kan enkelt förlänga garantiperioden kostnadsfritt med ytterligare tre år genom att registrera ditt köp online så att du kan känna dig trygg de kommande sju åren.
Typ av lampa: D1S
85 V, 35 W
Antal lampor: 1
Philips LongerLife Xenon-lampor erbjuder hög kvalitet och säkerhet. Från inköpsdatum får du automatiskt 4 års garanti utan kostnad.
Xenon LongerLife-lamporna har längre livslängd än alla andra Philips Xenon-lampor. För att du ska kunna känna dig helt trygg kan du få tre års extra garanti utan kostnad. Du behöver bara registrera dig på www.philips.se/xenongaranti och följa tre enkla steg: 1. Börja med att kontrollera att du har köpt en äkta Philips-produkt med hjälp av äkthetsbeviset på produktens förpackning. 2. Efter det fyller du i dina uppgifter online och styrker inköpet. 3. Slutligen, skriv ut och behåll ditt 7-årsgaranticertifikat.
UV-kvartsglas är starkare än hårdglas och är ytterst motståndskraftigt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket minimerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Då det är möjligt att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglaset producera ett kraftigare ljus.
3.8
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Bosmart
11/02/2020
Sverige
Verifierad köpare
Bra ljus, lång garanti känns bra på dyra lampor
Bra garanti känns som kvalité stämpel för xenon lamporna.
Fördelar
Bra ljus, trygg garanti
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Datum för användning 2020-01-11
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Datum för användning 2020-01-11
Mika76
13/02/2017
Suomi
100% samanlainen kuin alkuperäinen
Täysin samanlainen (merkkiä lukuunottamatta) kuin alkuperäinen 12 vuotta vanha polttimo. Valokuvio pysyi ennallaan, ei säätötarvetta. Vaihdoin Skoda Octaviaan, helppo homma, vaikka ohjekirjassa sanottiinkin ettei voi itse vaihtaa.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu
Ante1938
16/01/2017
Sverige
Verifierad köpare
Sämre än originalet som lyst 150 000 km.
Nya Philips lampan lyser sämre än motsvarande på andra sidan fastän den lyst 150 000 km. Jag tog kontakt med er men eftersom ni vill att jag ska bevisa att er lampa lyser sämre så lade jag ner det. Jag köper en philipslampa till och sätter på andra sidan så lyser de lika. Jag förstår absolut ert sätt att resonera i frågan, men ett tips är att ni tonar ner lysförmågan på er produkt. Man förväntar sig ett fantastiskt ljus när man läser på förpackningen men blir besviken då det lyser sämre än den gamla lampan. Nåväl, jag har redan glömt det här så det är ingen stor grej för mig och jag kommer köpa philipsprodukter i även i fortsättningen. Vänligen Andreas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti