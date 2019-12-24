Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
85415WHV2S1
Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
Philips Xenon WhiteVision gen2-lampor ger din bil ett intensivt vitt utseende och ett klarare, mer enhetligt vitt ljus på vägen. Det perfekta valet av xenonlampor som matchar LED-lampor.
Typ av lampa: D1S
1-pack
85 V, 35 W
Philips xenonlampor WhiteVision gen2 för bilstrålkastare är det perfekta valet för förare som vill ha ett klart, vitt utseende på sina strålkastare – liknande det från LED-lampor. Xenon WhiteVision gen2 har samma färgtemperatur som LED-lampor och är den bästa uppgraderingen för dina xenon-strålkastare.
Med en färgtemperatur på upp till 5000 kelvin belyser Philips xenon WhiteVision vägen framför dig med ett klart, rent vitt ljus som skär genom mörkret. I stället för att behöva anstränga dig för att se vägen kan du avnjuta en säkrare, mer spännande körning. Med Philips fordonsbelysning kommer mörkerkörning inte längre att begränsa dig.
Det är viktigt att tidigt upptäcka och identifiera vägmarkeringar och skyltar när du kör i mörkret. Med WhiteVision xenon-lampor får du ett intensivt, enhetligt vitt ljus. I kombination med hög färgtemperatur ger strålkastarlamporna bättre kontrast och bättre reflektioner från föremål och skyltar, och du kan njuta av en bekvämare och säkrare körupplevelse. Faktum är många trafikolyckor orsakas av att övertrötta förare tappar koncentrationen. Det här vitare ljuset hjälper dig att bibehålla koncentrationen och vara uppmärksam när du kör på kvällen.
3.0
av 5
2
Recensioner
Reymago63
24/12/2019
España
Verifierad köpare
Fantástico
Producto ideal para los que queremos luminosidad y seguridad al conducir.
Fördelar
Todo
Nackdelar
Ahora mismo nada, solo observar el tiempo de durabilidad.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche
Datum för användning 2018-11-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche
Datum för användning 2018-11-24
swissraptor
03/12/2016
Suisse
Hält nicht was die Werbung verspricht.
Gefreut auf reinweisses Xenonlicht, wie in der Werbung angepriesen, nach dem Umbau die Enttäuschung. Gelbliches Xenonlicht wie bei den OEM Brennern mit 4300k. Reine Geldverschwendung. Schade die Verarbeitung und Passgenauigkeit der D1S Brenner stimmt.
Den här recensionen skrevs för Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Den här recensionen skrevs för Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe