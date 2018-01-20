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Typ av lampa: D1S
1-pack
85 V, 35 W
Belysningen är en grundläggande del av körupplevelsen. Genom att förbättra kvaliteten på belysningen kan du hjälpa till att förhindra olyckor. Xenon X-tremeVision gen2 förbättrar sikten, så att du kan identifiera hinder och vägskyltar tidigare och förbättra din reaktionstid. Strålkastarlampans spektrala sammansättning är anpassad efter ögonens naturliga färgkänslighet. Med 4800 K färgtemperatur avger den här strålkastaren ett ljus som är skonsamt mot ögonen, vilket gör mörkerkörningen säkrare och mer behaglig.
Xenon HID (High Intensity Discharge) strålkastarlampor ger dubbelt så mycket ljus för säkrare bilkörning under alla förhållanden. Studier har visat att Xenon-strålkastarlampor hjälper bilförare att koncentrera sig på vägen och urskilja hinder och vägskyltar mycket snabbare än traditionella lampor. Finns det ett bättre sätt att besegra mörkret än med ett intensivt vitt ljus som kan jämföras med dagsljus?
UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och mycket motståndskraftigt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket eliminerar risken för explosion. Därför klarar Philips kvartsglaslampor av kraftiga temperaturförändringar. Med möjlighet att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglaset producera ett mer kraftfullt ljus. Och mer kraftfull belysning innebär en förbättrad körupplevelse, oavsett hur mörk vägen framför dig är.
4.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
YLG27
20/01/2018
France
Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top
En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Portista
21/01/2022
Portugal
Verifierad köpare
Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca
Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.
Fördelar
Luminosidade
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis