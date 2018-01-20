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  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning

Xenon X-tremeVision gen2Xenonlampa till bilstrålkastare

85415XV2C1

4.5
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
Den kraftfulla ljusstrålen ger maximalt med ljus. X-tremeVision gen2 utgör den senaste utvecklingen inom xenon-tekniken. Den enastående ljusprestandan förhöjer körupplevelsen så att du får en tryggare och bekvämare körupplevelse.
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Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning

  • Typ av lampa: D1S

  • 1-pack

  • 85 V, 35 W

Bättre sikt för säkrare, mer bekväm körning

Belysningen är en grundläggande del av körupplevelsen. Genom att förbättra kvaliteten på belysningen kan du hjälpa till att förhindra olyckor. Xenon X-tremeVision gen2 förbättrar sikten, så att du kan identifiera hinder och vägskyltar tidigare och förbättra din reaktionstid. Strålkastarlampans spektrala sammansättning är anpassad efter ögonens naturliga färgkänslighet. Med 4800 K färgtemperatur avger den här strålkastaren ett ljus som är skonsamt mot ögonen, vilket gör mörkerkörningen säkrare och mer behaglig.

Philips har utvecklat den innovativa Xenon HID-tekniken

Xenon HID (High Intensity Discharge) strålkastarlampor ger dubbelt så mycket ljus för säkrare bilkörning under alla förhållanden. Studier har visat att Xenon-strålkastarlampor hjälper bilförare att koncentrera sig på vägen och urskilja hinder och vägskyltar mycket snabbare än traditionella lampor. Finns det ett bättre sätt att besegra mörkret än med ett intensivt vitt ljus som kan jämföras med dagsljus?

Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet

Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet

UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och mycket motståndskraftigt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket eliminerar risken för explosion. Därför klarar Philips kvartsglaslampor av kraftiga temperaturförändringar. Med möjlighet att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglaset producera ett mer kraftfullt ljus. Och mer kraftfull belysning innebär en förbättrad körupplevelse, oavsett hur mörk vägen framför dig är.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

20/01/2018

France

France

Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top

En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

21/01/2022

Portugal

Portugal

Verifierad köpare

Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca

Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.

Fördelar

Luminosidade

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

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