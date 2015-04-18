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Vision strålkastarlampor producerar upp till 30 % bättre sikt jämfört med en standardbillampa och garanterar en utmärkt ljusstråle till ett väldigt fördelaktigt pris med originalutrustningskvalitet för ökad säkerhet och komfort.
Typ av lampa: HB3
12 V, 65 W
Upp till 30 % bättre sikt
Prisvärd
Antal lampor: 1
Våra ljuslösningar ger en kraftfull och exakt ljusstråle med maximal effekt. Vision-glödlampor ger en längre ljusstråle för ökad säkerhet och komfort. Vi producerar ständigt de bästa och effektivaste ljuslösningarna, eftersom vi vet att våra högkvalitativa lampor en dag kan rädda liv.
Ljus är en grundläggande del av körupplevelsen och ljus är den första och enda delen av säkerhetscirkeln som faktiskt hjälper till att förhindra olyckor. Philips främjar aktivt säkerhetsförebyggande för att förhindra olyckor genom att öka den allmänna sikten och belysningen av vägen.
I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Fernando55763
18/04/2015
España
Es un producto de buena tecnología
El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Vision 9005PRB1 Más visión
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Vision 9005PRB1 Más visión