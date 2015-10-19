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Utgått

WhiteVisionstrålkastarlampa för bil

9006WHVB1

Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

Med Philips WhiteVision-lampor får strålkastarna en kraftfull vit xenoneffekt så att nattkörningen blir så bra som möjligt. WhiteVision har en högre ljusstyrka med 60 % vitare ljus, vilket gör att lampan är både snygg och säker.<br>

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Kraftfull vit xenoneffekt

Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

  • Typ av lampa: HB4

  • 1-pack

  • 12,8 V, 55 W

En förstklassig körupplevelse med den kraftfulla vita xenoneffekten

Philips WhiteVision-strålkastarlampor utklassar alla blå billampor på marknaden och passar perfekt för förare som vill köra med stil utan att tumma på säkerheten. Med en hög färgtemperatur och elegant vitt glas längst ut är WhiteVision den ultimata uppgraderingen till dina strålkastare. Tredje generationens patenterade beläggningsteknik från Philips är ett revolutionerande mästerverk som gör WhiteVision till den första lampan med verkligt vitt ljus.

Vit xenoneffekt för ett förstklassigt utseende

WhiteVision ger dina billampor samma förstklassiga utseende som hos lyxbilar.

Klar ljusstråle med intensivt vitt ljus

Klar ljusstråle med intensivt vitt ljus

Philips WhiteVision-strålkastarlampor på upp till 3 700 K och med ett intensivt vitt ljus som lyser upp vägen framför med ett klart, vitt ljus som snabbt sprids. Ett förstklassigt ljus för en förstklassig körupplevelse.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med vanliga halogenlampor

  2. Användningen varierar beroende på lamptyp