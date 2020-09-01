Halogenuppgraderade strålkastare som ger en mycket snygg stil

Philips WhiteVision ultra är gjorda för förare som vill ha en uppgradering med en stil och ett utseende som påminner om LED-lampor men som kör ett fordon med halogenteknik. Tack vare den nya och avancerade beläggningen på glaset är WhiteVision ultra-lampor våra vitaste lampor som är godkända att användas i trafiken och ger ett fantastiskt ljus i strålkastarens reflektor.