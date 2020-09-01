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9012WVUB1
Snygg oemotståndlig stil
Philips WhiteVision ultra, med den senaste beläggningssammansättningen, ger ett fantastiskt vitt ljus. Detta är de vitaste godkända halogen-lamporna i vår produktportfölj och är ett perfekt val om du letar efter en snygg stil.
Typ av lampa: HIR2
12 V, 55 W
Upp till 60 % bättre sikt
Snygg vit stil
Antal lampor: 1
Philips WhiteVision ultra-strålkastarna revolutionerar din bils utseende med ett skarpt vitt ljus. Rätt val för en ljus och stilren körupplevelse!
Philips WhiteVision ultra är gjorda för förare som vill ha en uppgradering med en stil och ett utseende som påminner om LED-lampor men som kör ett fordon med halogenteknik. Tack vare den nya och avancerade beläggningen på glaset är WhiteVision ultra-lampor våra vitaste lampor som är godkända att användas i trafiken och ger ett fantastiskt ljus i strålkastarens reflektor.
WhiteVision ultra uppgraderade strålkastarlampor är ECE-certifierade för klart vitt ljus på vägen. Förare får en snygg stil och en lampa som är godkänd att användas i trafiken och som följer alla relevanta lagar. Den ger dig fantastisk sikt utan att kompromissa med säkerheten.
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