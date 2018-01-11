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Utgått
Professionella DJ-hörlurar
A1PRO-hörlurarna har skapats i samarbete med den 5-faldiga vinnaren av priset för världens bästa DJ, Armin van Buuren, och är till för det elektroniska musiklivet. Vare sig du är på språng eller vid mixerbordet kommer hörlurarna att öka kraften och känslan i varje ton.
Professionella DJ-hörlurar
On-ear
Mjuka öronkuddar
Vikbar för plan förvaring
Högeffektiva neodymelement på 40 mm, konstruerade för 2 500 mW ger klar, dynamisk och störningsfri musik även med hög volym och hög ljudingångseffekt.
Den slutna baksidan maximerar basen och gör att du kan lyssna på din musik så högt du vill utan läckage, och supra-öronkuddarna sluter tätt mellan öronen och hörlurarna så att du får överlägsen ljudisolering.
Du kan njuta av större frihet när du har en 1,4 m lång kabel med en ihoprullad del som kan sträckas ut till 1,8 m. Rullen gör också att det blir mindre slitage på delar eftersom du drar i dem mindre, och samtidigt blir det mindre trassel trots att sladden är så lång.
4.2
av 5
13
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Skyline
11/01/2018
Portugal
Som esplêndido
Dos melhores que tive. Som excelente Boa acustica Insonorização excelente
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais
Mateo
09/04/2015
España
Descubrí otra música al usarlos, muy buenos
Lo unico malo que tiene es que se torna incomodo si lo usas durante bastante tiempo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för A1PRO Auriculares profesionales para DJ
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för A1PRO Auriculares profesionales para DJ
Stephanie123
23/11/2014
Nederland
Deze headphone heeft tot in detail gedacht aan de kwaliteit van zijn output en gebruiksvriendelijkheid.
Tijdens het beluisteren van muziek neemt men werkelijk alle facetten (verschillende instrumenten/klanken/gezangen) van het nummer in detail waar. Ook tijdens het bekijken van een film plaatst dit je in het centrum van de beleving. Het design is strak en zo ontworpen dat ook praktisch de headphone mooi aansluit op het hoofd en isolerend werkt voor storende geluiden van buitenaf. De headphone is gemakkelijk mee te nemen gezien de armen roteerbaar zijn, de kabel afneembaar en zelfs te vervangen is. Een voordeel gezien de kabel bij mij in het verleden soms stuk ging. De headphone is ontworpen voor DJ's waardoor de kwaliteit van de output en de gebruiksvriendelijkheid zeer hoog liggen, waar ook de gewone muziekliefhebber voluit van kan genieten.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för A1PRO Professional DJ headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för A1PRO Professional DJ headphones
Utbytbara öronkuddar på 72 mm säljs separat på shop.philips.com och armadashop.com