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Utgått

Professionella DJ-hörlurar

A1PRO/00

4.2

| (13) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten

Professionella DJ-hörlurar

A1PRO-hörlurarna har skapats i samarbete med den 5-faldiga vinnaren av priset för världens bästa DJ, Armin van Buuren, och är till för det elektroniska musiklivet. Vare sig du är på språng eller vid mixerbordet kommer hörlurarna att öka kraften och känslan i varje ton.

Visa alla fördelar

i samarbete med Armin van Buuren

Professionella DJ-hörlurar

  • Professionella DJ-hörlurar

  • On-ear

  • Mjuka öronkuddar

  • Vikbar för plan förvaring

40 mm-element som klarar 2 500 mW garanterar störningsfri musik

40 mm-element som klarar 2 500 mW garanterar störningsfri musik

Högeffektiva neodymelement på 40 mm, konstruerade för 2 500 mW ger klar, dynamisk och störningsfri musik även med hög volym och hög ljudingångseffekt.

Sluten baksida och isolerande luftkuddar som ger total ljudisolering

Sluten baksida och isolerande luftkuddar som ger total ljudisolering

Den slutna baksidan maximerar basen och gör att du kan lyssna på din musik så högt du vill utan läckage, och supra-öronkuddarna sluter tätt mellan öronen och hörlurarna så att du får överlägsen ljudisolering.

Spiralsladden kan dras ut till 1,8 m för större rörelsefrihet

Du kan njuta av större frihet när du har en 1,4 m lång kabel med en ihoprullad del som kan sträckas ut till 1,8 m. Rullen gör också att det blir mindre slitage på delar eftersom du drar i dem mindre, och samtidigt blir det mindre trassel trots att sladden är så lång.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

13

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

2

11/01/2018

Portugal

Portugal

Som esplêndido

Dos melhores que tive. Som excelente Boa acustica Insonorização excelente

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais

09/04/2015

España

España

Descubrí otra música al usarlos, muy buenos

Lo unico malo que tiene es que se torna incomodo si lo usas durante bastante tiempo.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för A1PRO Auriculares profesionales para DJ

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för A1PRO Auriculares profesionales para DJ

23/11/2014

Nederland

Nederland

Deze headphone heeft tot in detail gedacht aan de kwaliteit van zijn output en gebruiksvriendelijkheid.

Tijdens het beluisteren van muziek neemt men werkelijk alle facetten (verschillende instrumenten/klanken/gezangen) van het nummer in detail waar. Ook tijdens het bekijken van een film plaatst dit je in het centrum van de beleving. Het design is strak en zo ontworpen dat ook praktisch de headphone mooi aansluit op het hoofd en isolerend werkt voor storende geluiden van buitenaf. De headphone is gemakkelijk mee te nemen gezien de armen roteerbaar zijn, de kabel afneembaar en zelfs te vervangen is. Een voordeel gezien de kabel bij mij in het verleden soms stuk ging. De headphone is ontworpen voor DJ's waardoor de kwaliteit van de output en de gebruiksvriendelijkheid zeer hoog liggen, waar ook de gewone muziekliefhebber voluit van kan genieten.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för A1PRO Professional DJ headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för A1PRO Professional DJ headphones

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Utbytbara öronkuddar på 72 mm säljs separat på shop.philips.com och armadashop.com