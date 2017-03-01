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Utgått

Professionella DJ-hörlurar

A5PRO/00

4.6

| (24) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten

Professionella DJ-hörlurar

Armin van Buuren har blivit femfaldigt utsedd till världens bästa DJ och har tillsammans med Philips tagit fram hörlurarna A5-PRO. Med van Buurens erfarenhet i ryggen har A5 utformats för att leva upp till högsta standarderna och kraven hos internationella DJ:ar och experter inom branschen.

Visa alla fördelar

i samarbete med Armin van Buuren

Professionella DJ-hörlurar

  • 50 mm-högtalarelement, sluten baksida

  • Over-ear

  • Supra-öronkuddar

  • Helt hopvikbara

50 mm-element konstruerade för att klara effekter på 3 500 mW

50 mm-element konstruerade för att klara effekter på 3 500 mW

De kraftfulla 50 mm-neodymelementen är konstruerade för att klara av effekter på 3 500 mW, oavsett källa. Ljudet är klart, dynamiskt och störningsfritt även vid hög volym och hög ljudingångseffekt.

Öronsnäckor med 90 graders rotation för DJ-lyssning

Öronsnäckor med 90 graders rotation för DJ-lyssning

De här öronsnäckorna är utformade med professionella DJ:ar i åtanke och kan därför vridas 90 grader så att det går bra att lyssna i ena örat och mixa spår samtidigt. Vridfunktionen är också praktisk vid vanligt lyssnande om något annat än musiken kräver tillfällig uppmärksamhet.

Huvudbandet är av stållegering med aluminiumgångjärn för bättre hållbarhet

Huvudbandet är av stållegering med aluminiumgångjärn för bättre hållbarhet

Philips A5-PRO-hörlurar kombinerar en robust konstruktion med perfekt passform. Med en hård anodiserad finish och en lättviktsstruktur i aluminium är hörlurarna perfekta för en krävande DJ-miljö.

Tekniska specifikationer

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4.6

av 5

24

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

2

01/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Will find no better!

Bought these headphones with the idea they'd live up to expectations. I can happily say they've passed them by far! The quality of material is very comfortable but can get slightly uncomfortable if worn in hot temperatures. The sound is superb with its clear and clean balance. There's not too much or too little of anything!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för A5PRO Professional DJ headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för A5PRO Professional DJ headphones

05/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

Superb build and sound quality :-)

I was pleasantly surprised with these headphones from Philips. Absolutely fine and well sound, comparable to professional studio headphones - precise, natural and neutral sound without coloring, audible very low thd distortions, without any noticeable resonanses (also in low frequencies, very rare in closed concept headphones), with really huge dynamic (easy to detect in some headphones afect to sound with compresed dynamic), all sound spectrum bands perfectly matched. Really good choice to monitor recording, edit, mastering works and critical listening job. Also build quality is top flight and hammer. A5PRO are easy to drive by good mp3 players not only by main powered studio and hifi gear. Sound quality shows for me better than Fidelio L1, L2 and X1. One and only little cons : noise suppression is not good as in Fidelio M1 headphones.

Den här recensionen skrevs för A5PRO Professional DJ headphones

Den här recensionen skrevs för A5PRO Professional DJ headphones

05/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

Superb build and sound quality :-)

I was pleasantly surprised with these headphones from Philips. Absolutely fine and well sound, comparable to professional studio headphones - precise, natural and neutral sound without coloring, audible very low thd distortions, without any noticeable resonanses (also in low frequencies, very rare in closed concept headphones), with really huge dynamic (easy to detect in some headphones afect to sound with compresed dynamic), all sound spectrum bands perfectly matched. Really good choice to monitor recording, edit, mastering works and critical listening job. Also build quality is top flight and hammer. A5PRO are easy to drive by good mp3 players not only by main powered studio and hifi gear. Sound quality shows for me better than Fidelio L1, L2 and X1. One and only little cons : noise suppression is not good as in Fidelio M1 headphones.

Den här recensionen skrevs för A5PRO Professional DJ headphones

Den här recensionen skrevs för A5PRO Professional DJ headphones

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.