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Utgått
Professionella DJ-hörlurar
Armin van Buuren har blivit femfaldigt utsedd till världens bästa DJ och har tillsammans med Philips tagit fram hörlurarna A5-PRO. Med van Buurens erfarenhet i ryggen har A5 utformats för att leva upp till högsta standarderna och kraven hos internationella DJ:ar och experter inom branschen.
50 mm-högtalarelement, sluten baksida
Over-ear
Supra-öronkuddar
Helt hopvikbara
De kraftfulla 50 mm-neodymelementen är konstruerade för att klara av effekter på 3 500 mW, oavsett källa. Ljudet är klart, dynamiskt och störningsfritt även vid hög volym och hög ljudingångseffekt.
De här öronsnäckorna är utformade med professionella DJ:ar i åtanke och kan därför vridas 90 grader så att det går bra att lyssna i ena örat och mixa spår samtidigt. Vridfunktionen är också praktisk vid vanligt lyssnande om något annat än musiken kräver tillfällig uppmärksamhet.
Philips A5-PRO-hörlurar kombinerar en robust konstruktion med perfekt passform. Med en hård anodiserad finish och en lättviktsstruktur i aluminium är hörlurarna perfekta för en krävande DJ-miljö.
4.6
av 5
24
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Tori5991
01/03/2017
United Kingdom
Verifierad köpare
Will find no better!
Bought these headphones with the idea they'd live up to expectations. I can happily say they've passed them by far! The quality of material is very comfortable but can get slightly uncomfortable if worn in hot temperatures. The sound is superb with its clear and clean balance. There's not too much or too little of anything!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för A5PRO Professional DJ headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för A5PRO Professional DJ headphones
AdrianB
05/05/2016
United Kingdom
Superb build and sound quality :-)
I was pleasantly surprised with these headphones from Philips. Absolutely fine and well sound, comparable to professional studio headphones - precise, natural and neutral sound without coloring, audible very low thd distortions, without any noticeable resonanses (also in low frequencies, very rare in closed concept headphones), with really huge dynamic (easy to detect in some headphones afect to sound with compresed dynamic), all sound spectrum bands perfectly matched. Really good choice to monitor recording, edit, mastering works and critical listening job. Also build quality is top flight and hammer. A5PRO are easy to drive by good mp3 players not only by main powered studio and hifi gear. Sound quality shows for me better than Fidelio L1, L2 and X1. One and only little cons : noise suppression is not good as in Fidelio M1 headphones.
Den här recensionen skrevs för A5PRO Professional DJ headphones
Den här recensionen skrevs för A5PRO Professional DJ headphones
TR21
05/05/2016
United Kingdom
Superb build and sound quality :-)
I was pleasantly surprised with these headphones from Philips. Absolutely fine and well sound, comparable to professional studio headphones - precise, natural and neutral sound without coloring, audible very low thd distortions, without any noticeable resonanses (also in low frequencies, very rare in closed concept headphones), with really huge dynamic (easy to detect in some headphones afect to sound with compresed dynamic), all sound spectrum bands perfectly matched. Really good choice to monitor recording, edit, mastering works and critical listening job. Also build quality is top flight and hammer. A5PRO are easy to drive by good mp3 players not only by main powered studio and hifi gear. Sound quality shows for me better than Fidelio L1, L2 and X1. One and only little cons : noise suppression is not good as in Fidelio M1 headphones.
Den här recensionen skrevs för A5PRO Professional DJ headphones
Den här recensionen skrevs för A5PRO Professional DJ headphones