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Utgått

Bluetooth®-adapter

AEA2700/12

3.6

| (65) Recensioner

Anslut upp till 3 smarttelefoner samtidigt

Philips Bluetooth®-adapter med MULTIPAIR förvandlar ditt Hi-Fi-/datorhögtalarsystem till ett trådlöst ljudsystem. Du behöver bara ansluta adaptern för att streama musik trådlöst från upp till tre smarttelefoner, surfplattor och Bluetooth-aktiverade enheter.

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Anslut upp till 3 smarttelefoner samtidigt

  • Bluetooth®-musikmottagare

  • med MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC och NFC

  • Digital utgång

Byt musik direkt mellan 3 enheter med MULTIPAIR

Byt musik direkt mellan 3 enheter med MULTIPAIR

Para ihop upp till tre smarta enheter så kan du streama musik från vilken enhet du vill, utan att behöva krångla med olika hopparningsåtgärder. Om du vill spela upp en låt på en annan enhet väljer du bara den enheten och trycker på play. Låten på den ursprungliga enheten stoppar och den nya låten spelas upp – perfekt för att dela musik med vänner, på fester eller bara för att spela upp olika låtar som finns sparade på olika enheter. Låt vänner och familj para ihop samtidigt så kan ni växla mellan varandras musik på ett ögonblick.

Strömma musikappar från din smartphone eller surfplatta till ett Hi-Fi-system

Strömma musikappar från din smartphone eller surfplatta till ett Hi-Fi-system

Varje musikälskare har egna favoriter bland musiktjänster eller onlineappar på mobila enheter. Nu kan du spela upp dem direkt på ditt Hi-Fi-system.

Bluetooth® (aptX® och AAC) med musikströmning i hifi-kvalitet

Bluetooth® (aptX® och AAC) med musikströmning i hifi-kvalitet

Den avancerade tekniken tar ljudet som strömmas via Bluetooth® till nästa nivå. För Bluetooth®-standardljud används SBC-codec som tagits fram för enkel ljudöverföring och därför kan göra lyssnaren besviken och missnöjd. Hi-Fi-adaptern är däremot utrustad med trådlös Bluetooth®-teknik (aptX® och AAC) med Hi-Fi-kvalitet, vilket ger dig ett rikt, kraftfullt och kristallklart ljud. Philips levererar nu ljudkvaliteten du har kommit att vänta dig, kompatibelt med de senaste Android™- och Apple iOS-smarttelefonerna och -surfplattorna såväl som andra enheter. Trådlös musik har aldrig låtit så här bra.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.6

av 5

65

Recensioner

06/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Use as Input to Vaccum Tube amplifier

I have an antique Leak TL12 tube amp, and needed a means to stream music from my lap top and guests devices. What I have found is that the tube amp, which is ~ no noise or distortion, 'round off' or smooths the digital stored and streamed music. Results are better than I expected, music is clear, not muddy, rich in tone, with the typical warm tube sound. I have photos if you would like to have. Sound, even via low cost 100W PA speaker is fantastic, clear, crisp and NO noise or Hum. regards, John

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Den här recensionen skrevs för AEA2700 Bluetooth® adapter

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AEA2700 Bluetooth® adapter

21/03/2020

Deutschland

Deutschland

Problemlos, wie man es erwartet

Anschluss an alte Anlage problemlos, iPad, MacBook und iPhone funktionieren mit sehr guter Tonqualität. Auch die in älteren Bewertungen kritisierte Lautstärkeregelung funktioniert einwandfrei.

Fördelar

einfach, gut, variable Anschlüsse

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AEA2700 Bluetooth®-Adapter

Datum för användning 2019-09-21

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AEA2700 Bluetooth®-Adapter

Datum för användning 2019-09-21

24/06/2019

Deutschland

Deutschland

Genial

Benutze diesen Bluetooth-Adapter seit längerer Zeit und bin total begeistert. Der AEA2700 arbeitet seit der Anschaffung völlig störungsfrei und stellt die Verbindung zu einmal "gepairten" Geräten selbständig wieder her, sogar nach Netztrennung. Insbesondere die Klangqualität, Reichweite, Zuverlässigkeit und das völlig problemlose Handling verdienen die absolute Anerkennung. Als eines der wenigen Geräte am Markt auch mit funktionierendem (!) optischen und (!) Coax-Digitalanschluss versehen. Das ist wirklich praxistauglich!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AEA2700 Bluetooth®-Adapter

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AEA2700 Bluetooth®-Adapter

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