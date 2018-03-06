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Utgått
AJ1003/12
Vakna med ett leende
En elegant spegelskärm och aluminiumhölje gör det här till den perfekta klockradion. För ren musikunderhållning har den även inbyggd FM-radio för väckning och en praktisk kabel så att du får åtkomst till ditt bärbara musiksystem.
Skärm med spegelfinish
FM, digitalmottagare
Dubbelt larm
Backup för tid och larm
Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.
För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmet helt.
Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.
3.0
av 5
53
Recensioner
Fannie
06/03/2018
France
Très satisfait!
Je suis très satisfaite de cet appareil! Très joli esthétiquement et je trouve très facile d’en comprendre le fonctionnement. J’adore le produit. La seule chose que je me demande est comment présélectionner la fréquence fm pour l’alarme? Je comprends comment présélectionner les 20 postes de radio mais précisément pour la fréquence fm de l’alarme? Malheureusement ce n’est pas écrit dans la notice... sinon ce radio est parfait pour mes besoins! Je le recommande pour des gens qui veulent un radio-réveil joli et simple d’utilisation. Je suis bien contente de mon achat. Merci.
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Den här recensionen skrevs för AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique
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Den här recensionen skrevs för AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique
Dory90
03/09/2013
Italia
Consigliatissima
Unica nel design e nella performance, fa anke più del suo dovere di radio sveglia perkè è comodissima anke per ascoltare musica dal proprio MP3 semplicemente collegandolo... Pratica la doppia sveglia!!!
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Den här recensionen skrevs för AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
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Den här recensionen skrevs för AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
DBvK
21/07/2013
Nederland
Een wekker is een wekker
Wij zochten een strakke wekker, niks meer, niks minder En dit is hem precies. Elegant design, duidelijke display en goed (dubbel) weksignaal. Heel even wennen met instellen maar eenmaal ingesteld doet hij precies waar hij voor is. Prima apparaat voor deze prijs.
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Den här recensionen skrevs för AJ1003 Klokradio met digitale tuner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ1003 Klokradio met digitale tuner