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Utgått

Klockradio med digital mottagare

AJ1003/12

3

| (53) Recensioner

Vakna med ett leende

En elegant spegelskärm och aluminiumhölje gör det här till den perfekta klockradion. För ren musikunderhållning har den även inbyggd FM-radio för väckning och en praktisk kabel så att du får åtkomst till ditt bärbara musiksystem.

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till din favoritradiokanal

Vakna med ett leende

  • Skärm med spegelfinish

  • FM, digitalmottagare

  • Dubbelt larm

  • Backup för tid och larm

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Repeterande larm för extra snooze

Repeterande larm för extra snooze

För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmet helt.

Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

53

Recensioner

06/03/2018

France

France

Très satisfait!

Je suis très satisfaite de cet appareil! Très joli esthétiquement et je trouve très facile d’en comprendre le fonctionnement. J’adore le produit. La seule chose que je me demande est comment présélectionner la fréquence fm pour l’alarme? Je comprends comment présélectionner les 20 postes de radio mais précisément pour la fréquence fm de l’alarme? Malheureusement ce n’est pas écrit dans la notice... sinon ce radio est parfait pour mes besoins! Je le recommande pour des gens qui veulent un radio-réveil joli et simple d’utilisation. Je suis bien contente de mon achat. Merci.

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Den här recensionen skrevs för AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique

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Den här recensionen skrevs för AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique

03/09/2013

Italia

Italia

Consigliatissima

Unica nel design e nella performance, fa anke più del suo dovere di radio sveglia perkè è comodissima anke per ascoltare musica dal proprio MP3 semplicemente collegandolo... Pratica la doppia sveglia!!!

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Den här recensionen skrevs för AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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Den här recensionen skrevs för AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

21/07/2013

Nederland

Nederland

Een wekker is een wekker

Wij zochten een strakke wekker, niks meer, niks minder En dit is hem precies. Elegant design, duidelijke display en goed (dubbel) weksignaal. Heel even wennen met instellen maar eenmaal ingesteld doet hij precies waar hij voor is. Prima apparaat voor deze prijs.

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Den här recensionen skrevs för AJ1003 Klokradio met digitale tuner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ1003 Klokradio met digitale tuner

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.