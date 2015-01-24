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Utgått

Väckarklocka

AJ110/12

3.8

| (6) Recensioner

Kompakt väckarklocka

Den kompakta väckarklockan från Philips har lätta tids-, larm- och kalenderinställningar med automatiskt avstängningsbar LCD-bakgrundsbelysning. Den drivs med ett AA-batteri och passar perfekt för resan. Med det repeterande larmet kan du somna om i fem minuter extra.

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Kompakt väckarklocka

Praktisk storlek, kan bäras med lätt till jobbet eller på resan

Med den här praktiska väckarklockan får du exakta tids- och larmfunktioner i kompakt format. Den är liten nog att få plats var som helst i hemmet eller kontoret, eller så kan du med den när du reser.

Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus

Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus

Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig visning och enkel användning i förhållanden med svagt ljus. Du får klar information direkt.

Enkel larm- och tidsinställning

Det är så enkelt att ställa in tid och larm att du kanske inte ens behöver läsa i snabbinstallationshandboken eller användarhandboken. Titta bara på klockradions silkscreen-knappar när du ställer in tid och larm.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

6

Recensioner

2

24/01/2015

Nederland

Nederland

Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ110 Wekker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ110 Wekker

24/01/2015

Nederland

Nederland

Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ110 Wekker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ110 Wekker

21/05/2012

Nederland

Nederland

Prima koop

Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ110 Wekker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ110 Wekker

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