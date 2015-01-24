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Utgått
AJ110/12
Kompakt väckarklocka
Den kompakta väckarklockan från Philips har lätta tids-, larm- och kalenderinställningar med automatiskt avstängningsbar LCD-bakgrundsbelysning. Den drivs med ett AA-batteri och passar perfekt för resan. Med det repeterande larmet kan du somna om i fem minuter extra.
Med den här praktiska väckarklockan får du exakta tids- och larmfunktioner i kompakt format. Den är liten nog att få plats var som helst i hemmet eller kontoret, eller så kan du med den när du reser.
Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig visning och enkel användning i förhållanden med svagt ljus. Du får klar information direkt.
Det är så enkelt att ställa in tid och larm att du kanske inte ens behöver läsa i snabbinstallationshandboken eller användarhandboken. Titta bara på klockradions silkscreen-knappar när du ställer in tid och larm.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
3.8
av 5
6
Recensioner
Olivier124535
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ110 Wekker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ110 Wekker
JohD50
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ110 Wekker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ110 Wekker
Frans200
21/05/2012
Nederland
Prima koop
Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ110 Wekker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ110 Wekker